Средние зарплаты, резюме и вакансии в медицине Украины — какая ситуация на рынке труда

Медицинское оборудование рядом с ноутбуком. Фото: Unsplash

Медицинская сфера в Украине остается одной из ключевых отраслей, которая постоянно нуждается в специалистах. На фоне изменений в экономике и рынке труда этот сектор демонстрирует стабильный спрос на специалистов, хотя и с определенными колебаниями зарплат и количества вакансий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о средней зарплате, количестве вакансий и резюме в медицинской сфере Украины, по данным веб-портала трудоустройства Work.ua.

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Средние зарплаты и количество вакансий

Средняя зарплата по вакансиям в сфере медицины и фармацевтики по состоянию на конец 2024 года составляет 21 525 грн. При этом количество активных вакансий в отрасли достигает 5 340. Средняя зарплата, указанная в резюме кандидатов, немного ниже — 20 795 грн, а количество резюме значительно превышает предложение и составляет 205 741. Это может свидетельствовать о большой конкуренции среди соискателей работы в этой сфере.

Анализ данных за последние три месяца (октябрь-декабрь) 2024 года демонстрирует постепенный рост средней зарплаты по вакансиям. Например:

8 октября 2024 года — 20 161 грн;

26 ноября 2024 года — 20 917 грн;

31 декабря 2024 года — 21 144 грн.

Динамика средней заработной платы в медицинской сфере за последние три месяца 2024 года. Фото: скриншот

Средняя зарплата по резюме также колеблется, но ее динамика менее выражена. Например, в начале октября она составляла 21 238 грн, а к концу декабря — 21 727 грн.

Количество вакансий в медицинской сфере в течение осени и зимы 2024 года демонстрировало постепенное сокращение. Если 8 октября 2024 года на рынке была 71 701 вакансия, то уже 31 декабря 2024 года этот показатель снизился до 49 372 вакансий. Возможно, свою роль в этом сыграл сезонный фактор.

Количество резюме также уменьшилось, хотя и медленнее. Например, в начале октября было зафиксировано 91 876 резюме, а к концу декабря их количество сократилось до 70 111. Несмотря на это, спрос на работу в медицинской сфере все еще значительно превышает предложение вакансий.

Напомним, с каждым годом дистанционная работа оплачивается значительно выше. Размер оплаты за такой тип труда вырос на 20%, а в начале января 2025 года на порталах по поиску работы ищут разнообразных специалистов.

Также мы писали, что работодатели должны выполнять свою самую главную обязанность — вовремя выплачивать зарплаты работникам. За нарушение сроков по выплате им грозят финансовые санкции.