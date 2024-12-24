Сергій Притула розкрив, як заробляє на інвестиціях у цінні папери

Сергій Притула. Фото: Сергій Притула/Facebook

Відомий волонтер, а також ексведучий Нового каналу Сергій Притула розповів про свої джерела доходу після завершення кар'єри у медіа. Зокрема, він робить інвестиції в цінні папери.

Про це він розповів в інтерв'ю у відео на YouTube-каналі "Розмова".

Читайте також:

На чому заробляє Сергій Притула

За його словами, зараз він має кілька стабільних фінансових потоків. Одним з них він називає інвестиції в цінні папери, які були придбані ще у 2021 році. Так він може отримувати регулярні дивіденди як в гривнях, так і в доларах.

"Вкластися в облігації внутрішньої державної позики було дуже правильною ідеєю, оскільки вони забезпечують набагато вищі дивіденди, ніж будь-які українські банки. Протягом року мені регулярно надходять дивіденди", — зазначив він.

Крім того, він зазначив, що подкаст, який він веде разом з Антоном Тимошенком, успішно монетизується та приносить гроші. Він набув популярності серед слухачів, які вдячні йому за те, що він підтримує моральний дух у складний час.

Йому вдалося зібрати 5,3 млн грн у 2024 році за допомогою спонсорів подкасту. Ці кошти були повністю спрямовані на допомогу українській армії.

"Ми отримуємо підтримку не тільки через спонсорів, а й від наших слухачів, які підписуються та роблять донати. Частина цих коштів іде на виробництво подкасту, інша — на подарунки для слухачів, а залишок розподіляється між нами з Антоном", — додав Сергій.

Притула також спростував чутки про свою покупку трьох квартир у Києві під час війни, пояснивши, що вони були куплені у вересні 2020 року, коли будівництво тільки починалося, і документи на них були отримані у 2023 році, коли будинки були введені в експлуатацію.

Нагадаємо, українські суверенні облігації стають все популярнішими у світі. Деякі українські цінні папери були на чолі рейтингів ринків у США, які розвиваються.

Також ми писали, що одним з найвигідніших інвестиційних інструментів для українців є військові облігації внутрішньої державної позики. Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.