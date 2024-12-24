Сергей Притула раскрыл, как зарабатывает на инвестициях в ценные бумаги

Сергей Притула. Фото: Сергей Притула/Facebook

Известный волонтер, а также эксведущий Нового канала Сергей Притула рассказал о своих источниках дохода после завершения карьеры в медиа. В частности, он производит инвестиции в ценные бумаги.

Об этом он рассказал в интервью в видео на YouTube-канале "Розмова".

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На чем зарабатывает Сергей Притула

По его словам, сейчас у него есть несколько стабильных финансовых потоков. Одним из них он называет инвестиции в ценные бумаги, приобретенные еще в 2021 году. Так он может получать регулярные дивиденды как в гривнах, так и долларах.

"Вложиться в облигации внутреннего государственного займа было очень правильной идеей, поскольку они обеспечивают гораздо более высокие дивиденды, чем любые украинские банки. В течение года мне регулярно поступают дивиденды", — отметил он.

Кроме того, он отметил, что подкаст, который ведет вместе с Антоном Тимошенко, успешно монетизируется и приносит деньги. Он приобрел популярность среди слушателей, которые благодарны ему за то, что он поддерживает моральный дух в сложное время.

Ему удалось собрать 5,3 млн грн в 2024 году с помощью спонсоров подкаста. Эти средства были полностью направлены на помощь украинской армии.

"Мы получаем поддержку не только через спонсоров, но и от наших слушателей, которые подписываются и делают донаты. Часть этих средств идет на производство подкаста, другая — на подарки для слушателей, а остаток распределяется между нами с Антоном", — добавил Сергей.

Притула также опроверг слухи о своей покупке трех квартир в Киеве во время войны, объяснив, что они были куплены в сентябре 2020 года, когда строительство только начиналось, и документы на них были получены в 2023 году, когда дома были введены в эксплуатацию.

Напомним, украинские суверенные облигации становятся все популярнее в мире. Некоторые украинские ценные бумаги были во главе рейтингов развивающихся рынков в США.

Также мы писали, что одним из самых выгодных инвестиционных инструментов для украинцев являются военные облигации внутреннего государственного займа. Они обладают высокой доходностью и не облагаются налогом.