Робота у 2025 році — чи може роботодавець вимагати виконувати обов’язки, яких нема у трудовому договорі

Продавці та покупці на ринку. Фото: УНІАН

У роботодавця може бути багато вагомих причин для того, щоби перевести співробітника на іншу роботу: у нього виникли проблеми зі здоров'ям або ж компанія переїжджає в інше місто. Однак переводити співробітника потрібно з дотриманням деяких правил.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як в Україні роботодавці переводять своїх робітників на іншу роботу.

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У Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці пояснили, що роботодавець не може змусити працівника виконувати ту роботу, яка не передбачена у трудовому договорі.

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю (КЗпП) України, якщо підприємство, установа чи організація, яка наймала співробітника, хоче його перевести на іншу роботу чи в іншу фірму, має отримати для цього дозвіл від цієї людини. Однак існують винятки.

Наприклад, не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або обладнанні у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

При цьому роботодавцю забороняється вимагати від працівника виконувати роботу, яка зашкодить його здоров'ю.

Якщо роботодавець на новому місці не зможе забезпечити колишні істотні умови праці, а робітник не захоче працювати в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього КЗпП.

Чи можна переводити співробітників під час війни

Так, і це право закріплене за роботодавцями у 3 статті Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". На співробітника можуть покласти інші обов'язки, які відсутні у трудовому договорі, і його згода для цього не потрібна (якщо це не переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота:

не протипоказана працівникові за станом здоров’я;

потрібна для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.

Рівень оплати праці за виконану роботу не має бути нижчим за середню зарплату на попередній роботі.

Кого не можуть переводити

Керівники фірм не можуть переводити на іншу роботу:

жінок;

українок з дітьми, які мають інвалідність;

громадянок, які виховують дитину віком до 6 років;

осіб віком до 18 років, якщо вони проти переведення.

Нагадаємо, що роботодавці можуть відправляти своїх співробітників у відрядження як по Україні, так і за кордон. Такі поїздки, як правило, оплачуються.

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