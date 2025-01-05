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Відрядження у 2025 році — скільки мають платити українцям

5 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Відрядження під час війни у 2025 році — як оплачується та скільки триває
Залізничний вокзал у Києві. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Інколи у роботодавця виникає потреба відправити свого співробітника у відрядження. Харчування, проживання та поїздку в інше місто або країну йому, звісно ж, оплачує фірма. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про оплату відрядження у 2025 році. 

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Як довго працівник пробуде у відрядженні, залежить від керівника фірми. Хоча він має зважати на пункт 6 Постанови №98 Кабміну України. У документі йдеться про те, що службова поїздка не може бути довшою за: 

  • 30 календарних днів — у межах України;
  • 60 календарних днів — за кордон.

Зауважимо, що від тривалості поїздки залежать добові на відрядження.

Розмір добових у 2025 році 

Добові витрати — це компенсація працівнику за дні, які він провів у відрядженні. Роботодавцю дозволяється не надавати про них документальні підтвердження, оскільки ці гроші підприємство надає працівнику на харчування та фінансування інших особистих потреб під час відрядження.
Зважаючи на це, добові витрати:

  • не оподатковуються, як зарплата; 
  • на них не нараховується ЄСВ як на зарплату;
  • працівнику, окрім добових за дні відрядження, також нараховують зарплату, хоча сума відрізняється від тої, яку враховують за роботу у звичайні дні; 
  • не індексуються.

Інформація про неоподаткований розмір добових для роботодавців є у підпункті "а" та  "170.9.1" Податкового кодексу України. Станом на 2025 рік виплати мають бути такими:

  • якщо відрядження в межах України — не більш як 0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження — 670 грн (6 700 грн х 10%);
  • якщо службова поїздка передбачає виїзд за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Бюджетники ж натомість отримують дещо інші виплати. Розмір добових під час відрядження встановлюється на підставі постанови №98, яку підготував Кабмін України. Відомо, що з 2022 року сума добових для відряджень за бюджетні кошти становить: 

  • 300 грн — по Україні становить 300 грн;
  • для закордонних відряджень сума визначена у доларах США і залежить від країни відрядження. 

Раніше ми пояснювали, як надається відпустка працівнику, який працює дистанційно і має ненормований графік роботи. Умови надання відпочинку мають бути прописані у трудовому договорі.

Також ми розповідали, яку роботу у 2025 році пропонуватимуть українцям у Польщі. Місцеві роботодавці найчастіше запрошують наших співвітчизників працювати кухарями, покоївками або адміністраторами.

зарплати робота гроші відрядження роботодавці

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