Відрядження під час війни у 2025 році — як оплачується та скільки триває

Відрядження у 2025 році — скільки мають платити українцям
Інколи у роботодавця виникає потреба відправити свого співробітника у відрядження. Харчування, проживання та поїздку в інше місто або країну йому, звісно ж, оплачує фірма.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про оплату відрядження у 2025 році.
Службове відрядження — скільки може тривати
Як довго працівник пробуде у відрядженні, залежить від керівника фірми. Хоча він має зважати на пункт 6 Постанови №98 Кабміну України. У документі йдеться про те, що службова поїздка не може бути довшою за:
- 30 календарних днів — у межах України;
- 60 календарних днів — за кордон.
Зауважимо, що від тривалості поїздки залежать добові на відрядження.
Розмір добових у 2025 році
Добові витрати — це компенсація працівнику за дні, які він провів у відрядженні. Роботодавцю дозволяється не надавати про них документальні підтвердження, оскільки ці гроші підприємство надає працівнику на харчування та фінансування інших особистих потреб під час відрядження.
Зважаючи на це, добові витрати:
- не оподатковуються, як зарплата;
- на них не нараховується ЄСВ як на зарплату;
- працівнику, окрім добових за дні відрядження, також нараховують зарплату, хоча сума відрізняється від тої, яку враховують за роботу у звичайні дні;
- не індексуються.
Інформація про неоподаткований розмір добових для роботодавців є у підпункті "а" та "170.9.1" Податкового кодексу України. Станом на 2025 рік виплати мають бути такими:
- якщо відрядження в межах України — не більш як 0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження — 670 грн (6 700 грн х 10%);
- якщо службова поїздка передбачає виїзд за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.
Бюджетники ж натомість отримують дещо інші виплати. Розмір добових під час відрядження встановлюється на підставі постанови №98, яку підготував Кабмін України. Відомо, що з 2022 року сума добових для відряджень за бюджетні кошти становить:
- 300 грн — по Україні становить 300 грн;
- для закордонних відряджень сума визначена у доларах США і залежить від країни відрядження.
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