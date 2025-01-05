Відрядження під час війни у 2025 році — як оплачується та скільки триває

Залізничний вокзал у Києві. Фото: УНІАН

Інколи у роботодавця виникає потреба відправити свого співробітника у відрядження. Харчування, проживання та поїздку в інше місто або країну йому, звісно ж, оплачує фірма.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про оплату відрядження у 2025 році.

Читайте також:

Службове відрядження — скільки може тривати

Як довго працівник пробуде у відрядженні, залежить від керівника фірми. Хоча він має зважати на пункт 6 Постанови №98 Кабміну України. У документі йдеться про те, що службова поїздка не може бути довшою за:

30 календарних днів — у межах України;

60 календарних днів — за кордон.

Зауважимо, що від тривалості поїздки залежать добові на відрядження.

Розмір добових у 2025 році

Добові витрати — це компенсація працівнику за дні, які він провів у відрядженні. Роботодавцю дозволяється не надавати про них документальні підтвердження, оскільки ці гроші підприємство надає працівнику на харчування та фінансування інших особистих потреб під час відрядження.

Зважаючи на це, добові витрати:

не оподатковуються, як зарплата;

на них не нараховується ЄСВ як на зарплату;

працівнику, окрім добових за дні відрядження, також нараховують зарплату, хоча сума відрізняється від тої, яку враховують за роботу у звичайні дні;

не індексуються.

Інформація про неоподаткований розмір добових для роботодавців є у підпункті "а" та "170.9.1" Податкового кодексу України. Станом на 2025 рік виплати мають бути такими:

якщо відрядження в межах України — не більш як 0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження — 670 грн (6 700 грн х 10%);

якщо службова поїздка передбачає виїзд за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Бюджетники ж натомість отримують дещо інші виплати. Розмір добових під час відрядження встановлюється на підставі постанови №98, яку підготував Кабмін України. Відомо, що з 2022 року сума добових для відряджень за бюджетні кошти становить:

300 грн — по Україні становить 300 грн;

для закордонних відряджень сума визначена у доларах США і залежить від країни відрядження.

Раніше ми пояснювали, як надається відпустка працівнику, який працює дистанційно і має ненормований графік роботи. Умови надання відпочинку мають бути прописані у трудовому договорі.

Також ми розповідали, яку роботу у 2025 році пропонуватимуть українцям у Польщі. Місцеві роботодавці найчастіше запрошують наших співвітчизників працювати кухарями, покоївками або адміністраторами.