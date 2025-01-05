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Командировки в 2025 году — сколько должны платить украинцам

5 января 2025 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Командировка во время войны в 2025 году — как оплачивается и сколько длится
Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Иногда у работодателя возникает потребность отправить своего сотрудника в командировку. Питание, проживание и поездку в другой город или страну ему, конечно же, оплачивает фирма.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать об оплате командировки в 2025 году.

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Как долго работник пробудет в командировке зависит от руководителя фирмы. Хотя он должен учитывать пункт 6 постановления №98 Кабмина Украины. В документе говорится о том, что служебная поездка не может длиться дольше:

  • 30 календарных дней — в пределах Украины;
  • 60 календарных дней — за границу.

Отметим, что от продолжительности поездки зависят суточные на командировку.

Размер суточных в 2025 году 

Суточные расходы — это компенсация работнику за дни, которые он провел в командировке. Работодателю разрешается не предоставлять о них документальные подтверждения, поскольку эти деньги предприятие предоставляет работнику на питание и финансирование прочих личных нужд во время командировки. Учитывая это суточные расходы:

  • не облагаются налогами, как зарплата; 
  • на них не начисляется ЕСВ как на зарплату;
  • работнику, кроме суточных за дни командировки, также начисляют зарплату, хотя сумма отличается от той, которую учитывают за работу в обычные дни; 
  • не индексируются.

Информация о необлагаемом размере суточных для работодателей есть в подпункте "а" и "170.9.1" Налогового кодекса Украины. По состоянию на 2025 год выплаты должны быть такими:

  • если командировка в пределах Украины — не более 0,1 размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете за каждый календарный день такой командировки — 670 грн (6 700 грн х 10%);
  • если служебная поездка предусматривает выезд за границу — не выше 80 евро за каждый календарный день командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день.

Бюджетники же, напротив, получают несколько иные выплаты. Размер суточных во время командировки устанавливается на основании постановления №98, которое подготовил Кабмин Украины. Известно, что с 2022 года сумма суточных для командировок за бюджетные средства составляет:

  • 300 грн — по Украине составляет 300 грн;
  • для заграничных командировок сумма определена в долларах США и зависит от страны командировки;

Ранее мы объясняли, как предоставляется отпуск работнику, который работает дистанционно и с  ненормированным графиком. Условия предоставления отдыха должны быть прописаны в трудовом договоре.

Также мы рассказывали, какую работу в 2025 году будут предлагать украинцам в Польше. Местные работодатели чаще всего приглашают наших соотечественников работать поварами, горничными или администраторами.

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