Командировка во время войны в 2025 году — как оплачивается и сколько длится

Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: УНИАН

Иногда у работодателя возникает потребность отправить своего сотрудника в командировку. Питание, проживание и поездку в другой город или страну ему, конечно же, оплачивает фирма.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать об оплате командировки в 2025 году.

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Служебная командировка — сколько может длиться

Как долго работник пробудет в командировке зависит от руководителя фирмы. Хотя он должен учитывать пункт 6 постановления №98 Кабмина Украины. В документе говорится о том, что служебная поездка не может длиться дольше:

30 календарных дней — в пределах Украины;

60 календарных дней — за границу.

Отметим, что от продолжительности поездки зависят суточные на командировку.

Размер суточных в 2025 году

Суточные расходы — это компенсация работнику за дни, которые он провел в командировке. Работодателю разрешается не предоставлять о них документальные подтверждения, поскольку эти деньги предприятие предоставляет работнику на питание и финансирование прочих личных нужд во время командировки. Учитывая это суточные расходы:

не облагаются налогами, как зарплата;

на них не начисляется ЕСВ как на зарплату;

работнику, кроме суточных за дни командировки, также начисляют зарплату, хотя сумма отличается от той, которую учитывают за работу в обычные дни;

не индексируются.

Информация о необлагаемом размере суточных для работодателей есть в подпункте "а" и "170.9.1" Налогового кодекса Украины. По состоянию на 2025 год выплаты должны быть такими:

если командировка в пределах Украины — не более 0,1 размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете за каждый календарный день такой командировки — 670 грн (6 700 грн х 10%);

если служебная поездка предусматривает выезд за границу — не выше 80 евро за каждый календарный день командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день.

Бюджетники же, напротив, получают несколько иные выплаты. Размер суточных во время командировки устанавливается на основании постановления №98, которое подготовил Кабмин Украины. Известно, что с 2022 года сумма суточных для командировок за бюджетные средства составляет:

300 грн — по Украине составляет 300 грн;

для заграничных командировок сумма определена в долларах США и зависит от страны командировки;

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