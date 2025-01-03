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Дистанційна робота та ненормований графік — що буде з відпусткою

3 січня 2025 15:24
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Дистанційна робота — чи дадуть відпустку за ненормований графік
Робота за ноутбуком. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Кожному співробітнику при прийнятті на роботу встановлюють режим роботи. Нормальна тривалість робочого часу — до 40 годин на тиждень, проте часто роботодавці пропонують своїм співробітникам ненормований робочий день і віддалену роботу. Тому багатьох українців цікавить питання, як надаються відпустки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати українцям.

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Як надаються відпустки, якщо робота віддалена і ненормований графік

Як пояснили в Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці, якщо в письмовому трудовому договорі про дистанційну роботу зазначено, що за ненормований робочий день надається відпустка, то співробітник вправі її вимагати.

Так, у держструктурі зазначили, що згідно з ч. 5 ст. 60−2 КЗпП, якщо людина працює дистанційно, то вона самостійно розподіляє свій робочий час. Ба більше, вона може не зважати на правила, які встановлює роботодавець для офісних співробітників, якщо інше не визначено трудовим договором. 

При цьому норми робочого часу визначено в статтях 50 і 51 КЗпП, тому співробітник, який працює поза офісом, має право не працювати більше, ніж зазвичай. Водночас у п. 18 Типової форми трудового договору про дистанційну роботу, що була затверджена Мінекономіки зазначається, що працівникові, з яким укладено договір про дистанційну роботу, надаються інші види відпусток, передбачені в п. 18 КЗпП. Відпустки передбачені:

  • законодавством;
  • колективним договором;
  • трудовою угодою.

Тебто, якщо в письмовому трудовому договорі про дистанційну роботу зазначено, що за ненормований робочий день надається відпустка, то роботодавець повинен її надати.

Про що ще потрібно знати

В Україні відпустки надаються розлученим сім'ям, якщо хтось із батьків виховує дитину з інвалідністю.

Так, згідно із законодавством, додаткова відпустка надається одному з батьків. При цьому, якщо сім'я в розлученні, то в батька є таке ж право на відпустку, якщо в нього на вихованні є дитина з інвалідністю. Але є важлива умова: мати дитини не повинна скористатися цією відпусткою протягом відповідного календарного року.

Нагадаємо, українцям також мають надавати відпустки без збереження зарплати. Таким правом можна скористатися, якщо помер близький родич. Таким правом можна скористатися, якщо помер близький родич.

Також у 2025 році українцям по-новому проіндексують зарплати. Фахівці вже пояснили, як відбуватимуться розрахунки.

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