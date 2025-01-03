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Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

3 января 2025 15:24
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Удаленная работа — дадут ли отпуск за ненормированный график
Работа за ноутбуком. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Каждому сотруднику при приеме на работу устанавливают режим работы. Нормальная продолжительность рабочего времени — до 40 часов в неделю, однако часто работодатели предлагают своим сотрудникам ненормированный рабочий день и удалённую работу. Поэтому многих украинцев интересует вопрос, как предоставляются отпуска.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам.

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Как объяснили в Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, если в письменном трудовом договоре о дистанционной работе указано, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, то сотрудник вправе его потребовать.

Так, в госструктуре отметили, что согласно ч. 5 ст. 60−2 КЗоТ, если человек работает дистанционно, то он самостоятельно распределяет свое рабочее время. Более того, он может не обращать внимание на правила, который устанавливает работодатель для офисных сотрудников, если иное не определено трудовым договором.

При этом нормы рабочего времени определены в статьях 50 и 51 КЗоТ, поэтому сотрудник, работающий вне офиса, вправе не работать больше обычного. В то же время в п. 18 Типовой формы трудового договора о дистанционной работе, которая была утверждена Минэкономики отмечается, что работнику, с которым заключен договор о дистанционной работе, предоставляются другие виды отпусков, предусмотренные:

  • законодательством;
  • коллективным договором;
  • трудовым соглашением.

То есть, если в письменном трудовом договоре о дистанционной работе указано, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, то его необходимо предоставлять.

О чем еще нужно знать

В Украине отпуска предоставляются разведенным семьям, если кто-то из родителей воспитывает ребенка с инвалидностью.

Так, согласно законодательству, дополнительный отпуск положен одному из родителей. При этом, если семья в разводе, то у отца есть такое же право на отпуск, если у него на воспитании есть ребенок с инвалидностью. Но с важным условием: мать ребенка не должна воспользоваться этим отпуском в течение соответствующего календарного года.

Напомним, украинцам также должны предоставлять отпуска без сохранения зарплаты. Таким правом можно воспользоваться, если умер близкий родственник.

Также в 2025 году украинца по-новому проиндексируют зарплаты. Специалисты уже объяснили, как буду происходить расчеты.

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