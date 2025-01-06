Работа в 2025 году — может ли работодатель требовать выполнять обязанности, которых нет в трудовом договоре

Продавцы и покупатели на рынке. Фото: УНИАН

У работодателя может быть много веских причин для того, чтобы перевести сотрудника на другую работу: у него возникли проблемы со здоровьем или же компания переезжает в другой город. Однако переводить сотрудника нужно с соблюдением некоторых правил.

Редакция сайта Новости.LIVE рассказывает, как в Украине работодатели переводят своих работников на другую работу.

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В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда объяснили, что работодатель не может заставить работника выполнять ту работу, которая не предусмотрена в трудовом договоре.

В соответствии со статьей 32 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины, если предприятие, учреждение или организация, которая нанимала сотрудника, хочет его перевести на другую работу или в другую фирму, то нужно получить для этого разрешение от этого человека. Однако существуют исключения.

Например, не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещение его на том же предприятии, в учреждении, организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или оборудовании в пределах специальности, квалификации или должности, обусловленной трудовым договором. При этом работодателю запрещается требовать от работника выполнять работу, которая навредит его здоровью.

Если работодатель на новом месте не сможет обеспечить прежние существенные условия труда, а работник не захочет работать в новых условиях, то трудовой договор прекращается согласно пункту 6 статьи 36 КЗоТ.

Можно ли переводить сотрудников во время войны

Да, и это право закреплено за работодателями в 3 статье Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". На сотрудника могут возложить другие обязанности, которые отсутствуют в трудовом договоре, и его согласие для этого не требуется (если это не перевод на работу в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия), если такая работа:

не противопоказана работнику по состоянию здоровья;

нужна для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые ставят или могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей.

Уровень оплаты труда за выполненную работу не должен быть ниже средней зарплаты на предыдущей работе.

Кого не могут переводить

Руководители фирм не могут переводить на другую работу:

женщин;

украинок с детьми, которые имеют инвалидность;

гражданок, которые воспитывают ребенка в возрасте до 6 лет;

сотрудников в возрасте до 18 лет, если они против перевода.

Напомним, что работодатели могут отправлять своих сотрудников в командировки как по Украине, так и за границу. Такие поездки, как правило, оплачиваются.

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