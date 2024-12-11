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Ежегодный дополнительный отпуск - как его получить уборщику

11 декабря 2024 10:54
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Отпуск уборщиков - как получить дополнительный отдых
Женщина моет окна. Фото: Трибуна
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В Украине не каждый уборщик может воспользоваться ежегодным дополнительным отпуском. Все потому, что таким правом наделены лишь некоторые категории людей, занятых в этой профессии.

Об этом рассказали в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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Работодатели должны предоставлять уборщикам ежегодный отпуск на четыре дня, поскольку это требование регулируется Законом Украины "Об отпусках". Так, в статье 8 данного закона говорится, что требовать дополнительный отпуск можно за особый характер труда.

Это касается работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой. Или, если они выполняют работу в особых естественных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья.

Но даже если работник занимается такой работой, дополнительный отпуск он может и не получить, ведь в документе "Порядок применения списка производств, работ, профессий и должностей работников", работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых условиях и условиях повышенного риска для здоровья, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда", описаны критерии, подтверждающие право на предоставление ежегодного дополнительного отпуска. Это:

  • если обязанность работника убирать общие туалеты и санузлов есть в его должностной в инструкции;
  • право на отпуск прописано в коллективном договоре учреждения, где работает уборщик;
  • подметатель убирает общие туалеты и санузлы не менее половины продолжительности рабочего времени, установленного для работника этих производств, цехов, профессий, должностей.

Напомним, что у работодателя есть право не предоставлять отпуск работникам во время военного положения. Это касается граждан, задействованных на критических предприятиях и не только.

Также мы рассказывали, доплатят ли украинцам, если они будут работать в период рождественско-новогодних праздников. По правилам, за эту работу предусмотрена компенсация.

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