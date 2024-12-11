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Щорічна додаткова відпустка — як її отримати прибиральнику

11 грудня 2024 10:54
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Відпустка прибиральників — як отримати додатковий відпочинок
Жінка миє вікна. Фото: Трибуна
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В Україні не кожен прибиральник може скористатися щорічною додатковою відпусткою. Усе тому, що таким правом наділені лише деякі категорії людей, зайнятих у цій професії. 

Про це розповіли у пресслужбі Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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Роботодавці повинні надавати прибиральникам щорічну відпустку на чотири дні, оскільки ця вимога регулюється Законом України "Про відпустки". Так, у статті 8 цього закону йдеться про те, що вимагати додаткову відпустку можна за особливий характер праці.

Це стосується працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. Або якщо вони виконують роботу в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я. 

Та навіть якщо працівник займається такою роботою, додаткову відпустку він може й не отримати, адже у документі "Порядок застосування списку виробництв, робіт, професій і посад працівників", робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці", описані критерії, які підтверджують право на надання щорічної додаткової відпустки. Це:

  • якщо обов’язок працівника прибирати загальні вбиральні  та санвузли є в його посадовій у інструкції; 
  • право на відпустку прописане  у колективному договорі установи, де працює прибиральник;
  • підмітальник прибирає загальні вбиральні та санвузли не менше половини тривалості робочого часу, установленого для працівника цих виробництв, цехів, професій, посад.

Нагадаємо, що у роботодавця є право не надавати відпустку працівникам під час воєнного стану. Це стосується громадян, які задіяні на критичних підприємствах і не тільки.

Також ми розповідали, чи доплатять українцям, якщо вони будуть працювати в період різдвяно-новорічних свят. За правилами, за цю роботу передбачена компенсація. 

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