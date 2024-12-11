Відпустка прибиральників — як отримати додатковий відпочинок

Жінка миє вікна. Фото: Трибуна

В Україні не кожен прибиральник може скористатися щорічною додатковою відпусткою. Усе тому, що таким правом наділені лише деякі категорії людей, зайнятих у цій професії.

Про це розповіли у пресслужбі Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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Роботодавці повинні надавати прибиральникам щорічну відпустку на чотири дні, оскільки ця вимога регулюється Законом України "Про відпустки". Так, у статті 8 цього закону йдеться про те, що вимагати додаткову відпустку можна за особливий характер праці.

Це стосується працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. Або якщо вони виконують роботу в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

Та навіть якщо працівник займається такою роботою, додаткову відпустку він може й не отримати, адже у документі "Порядок застосування списку виробництв, робіт, професій і посад працівників", робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці", описані критерії, які підтверджують право на надання щорічної додаткової відпустки. Це:

якщо обов’язок працівника прибирати загальні вбиральні та санвузли є в його посадовій у інструкції;

право на відпустку прописане у колективному договорі установи, де працює прибиральник;

підмітальник прибирає загальні вбиральні та санвузли не менше половини тривалості робочого часу, установленого для працівника цих виробництв, цехів, професій, посад.

Нагадаємо, що у роботодавця є право не надавати відпустку працівникам під час воєнного стану. Це стосується громадян, які задіяні на критичних підприємствах і не тільки.

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