Работа в Украине в 2025 году— кто получает больше всех

Работодателям не хватает кадров — кому готовы хорошо платить
На рынке труда в Украине во время полномасштабной войны сохраняется существенный дефицит кадров. Чаще всего работодателям не хватает квалифицированных рабочих.
Об этом пишет издание "Обозреватель".
Ситуация на рынке труда в январе 2025 года
Как свидетельствует недавний опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), с проблемой дефицита кадров столкнулись более половины работодателей. Предприниматели жалуются и на другие проблемы, в частности:
- ожидание высоких зарплат;
- мобилизация;
- отток кадров за границу.
Отмечается, что сейчас на предприятиях крайне мало квалифицированных рабочих, среди которых:
- электрики;
- слесари;
- сварщики.
Проблема усугубляется тем, что в Украине давно не развивали профессионально-техническую сферу, поэтому интерес к ней со стороны населения постепенно снижался, а дефицит производства рос. На фоне мобилизации квалифицированных рабочих стало критически не хватать.
При этом бизнес продолжает искать и нанимать на работу новых сотрудников. Так, в прошлом году работодатели открыли 93% новых вакансий на рынке труда. А 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения количества работников в 2025 году. И 88% — увеличение размера зарплат.
В то же время зарплаты в Украине в 2024 году выросли на 22% несмотря на войну, но этот процесс можно объяснить именно дефицитом кадров на рынке труда. Так, по информации Государственной службы статистики, больше всего выросли зарплаты у граждан, которые работают:
- в почтовой и курьерской службах — на 37,4% за год;
- в строительстве — на 35,8%;
- на авиационном транспорте — на 35,7%.
Самый высокий показатель средней зарплаты традиционно в IT - 50 752 грн. А меньше всего платят:
- работникам культуры — 12 478 грн;
- людям, которые задействованы в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев — 12 497 грн.
При этом на порталах по поиску работы указана несколько иная информация. Так, судя по вакансиям, больше всего выросли доходы:
- у управляющих недвижимостью — предлагают зарплату в 70 тыс. грн (на 69% больше);
- у медицинских директоров — 45 тыс грн (+64%);
- теплотехников — 36,5 тыс. грн (+62%);
- у кредитных экспертов — 23,5 тыс. грн (+57%);
- у инструкторов в автошколе — 35 тыс. грн (+56%);
- у руководителей сети магазинов — 31 тыс. грн; (+55%);
- у водителей-инструкторов — 35 тыс. грн (+52%).
Напомним, в Кабмине Украины раздумывают над тем, чтобы поднять зарплаты полицейским. Выплаты правоохранителей государство не индексирует уже два года.
Также Новини.LIVE рассказывали, что оклады в некоторых отраслях на рынке труда сокращаются. Например, сторожа начали получать на 85% меньше, а репетиторы — на 5%.
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