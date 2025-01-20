Работа в Украине в 2025 году— кто получает больше всех

Рабочий на заводе. Фото: УНИАН

На рынке труда в Украине во время полномасштабной войны сохраняется существенный дефицит кадров. Чаще всего работодателям не хватает квалифицированных рабочих.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Как свидетельствует недавний опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), с проблемой дефицита кадров столкнулись более половины работодателей. Предприниматели жалуются и на другие проблемы, в частности:

ожидание высоких зарплат;

мобилизация;

отток кадров за границу.

Отмечается, что сейчас на предприятиях крайне мало квалифицированных рабочих, среди которых:

электрики;

слесари;

сварщики.

Проблема усугубляется тем, что в Украине давно не развивали профессионально-техническую сферу, поэтому интерес к ней со стороны населения постепенно снижался, а дефицит производства рос. На фоне мобилизации квалифицированных рабочих стало критически не хватать.

При этом бизнес продолжает искать и нанимать на работу новых сотрудников. Так, в прошлом году работодатели открыли 93% новых вакансий на рынке труда. А 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения количества работников в 2025 году. И 88% — увеличение размера зарплат.

В то же время зарплаты в Украине в 2024 году выросли на 22% несмотря на войну, но этот процесс можно объяснить именно дефицитом кадров на рынке труда. Так, по информации Государственной службы статистики, больше всего выросли зарплаты у граждан, которые работают:

в почтовой и курьерской службах — на 37,4% за год;

в строительстве — на 35,8%;

на авиационном транспорте — на 35,7%.

Самый высокий показатель средней зарплаты традиционно в IT - 50 752 грн. А меньше всего платят:

работникам культуры — 12 478 грн;

людям, которые задействованы в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев — 12 497 грн.

При этом на порталах по поиску работы указана несколько иная информация. Так, судя по вакансиям, больше всего выросли доходы:

у управляющих недвижимостью — предлагают зарплату в 70 тыс. грн (на 69% больше);

у медицинских директоров — 45 тыс грн (+64%);

теплотехников — 36,5 тыс. грн (+62%);

у кредитных экспертов — 23,5 тыс. грн (+57%);

у инструкторов в автошколе — 35 тыс. грн (+56%);

у руководителей сети магазинов — 31 тыс. грн; (+55%);

у водителей-инструкторов — 35 тыс. грн (+52%).

Напомним, в Кабмине Украины раздумывают над тем, чтобы поднять зарплаты полицейским. Выплаты правоохранителей государство не индексирует уже два года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оклады в некоторых отраслях на рынке труда сокращаются. Например, сторожа начали получать на 85% меньше, а репетиторы — на 5%.