Робота в Україні у 2025 році — хто отримує найбільше

Роботодавцям не вистачає кадрів — кому готові добре платити
На ринку праці в Україні під час повномасштабної війни зберігається суттєвий дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавцям не вистачає кваліфікованих робітників.
Про це пише видання "Обозрєватєль".
Ситуація на ринку праці у січні 2025 року
Як свідчить нещодавнє опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕБА), з проблемою дефіциту кадрів зіткнулися понад половина роботодавців. Підприємці скаржаться й на інші проблеми, зокрема:
- очікування високих зарплат;
- мобілізація;
- відтік кадрів за кордон.
Зазначається, що зараз на підприємствах вкрай мало кваліфікованих робітників, серед яких:
- електрики;
- слюсарі;
- зварювальники.
Проблема посилюється тим, що в Україні давно не розвивали професійно-технічне навчання, тож інтерес до нього з боку населення поступово знижувався, а дефіцит виробництва зростав. На фоні мобілізації кваліфікованих робітників стало критично мало.
При цьому бізнес продовжує шукати та наймати на роботу нових працівників. Так, минулого року роботодавці відкрили 93% нових вакансій на ринку праці. А 46% роботодавців зазначили, що очікують на збільшення кількості працівників у 2025 році. І 88% — збільшення розміру зарплат.
Водночас зарплати в Україні у 2024 році зросли на 22% попри війну, але цей процес можна пояснити саме дефіцитом кадрів на ринку праці. Так, за інформацією Державної служби статистики, найбільше зросли зарплати у громадян, які працюють:
- у поштовій та кур'єрській службах — на 37,4% за рік;
- у будівництві — на 35,8%;
- на авіаційному транспорті — на 35,7%.
Найвищий показник середньої зарплати традиційно в IT – 50 752 грн. А найменше платять:
- працівникам культури — 12 478 грн;
- людям, які задіяні у сфері функціонування бібліотек, архівів та музеїв — 12 497 грн.
При цьому на порталах з пошуку роботи вказана дещо інша інформація. Так, судячи з вакансій, найбільше зросли доходи:
- в управляючих нерухомістю — пропонують зарплату у 70 тис. грн грн (на 69% більше);
- у медичних директорів — 45 тис грн (+64%);
- у теплотехніків — 36,5 тис. грн (+62%);
- у кредитних експертів — 23,5 тис. грн (+57%);
- у інструкторів в автошколах — 35 тис. грн (+56%);
- у керівників мереж магазинів — 31 тис. грн; (+55%);
- у водіїв-інструкторів — 35 тис. грн (+52%).
Нагадаємо, в Кабміні України роздумують над тим, щоби підняти зарплати поліцейським. Виплати правоохоронців держава не індексує вже два роки.
Також Новини.LIVE розповідали, що оклади у деяких галузях на ринку праці скорочуються. Наприклад, сторожі почали отримувати на 85% менше, а репетитори — на 5%.
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