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Роботодавцям не вистачає кадрів — кому готові добре платити

20 січня 2025 16:32
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Україні у 2025 році — хто отримує найбільше
Робітник на заводі. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

На ринку праці в Україні під час повномасштабної війни зберігається суттєвий дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавцям не вистачає кваліфікованих робітників.

Про це пише видання "Обозрєватєль". 

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Як свідчить нещодавнє опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕБА), з проблемою дефіциту кадрів зіткнулися понад половина роботодавців. Підприємці скаржаться й на інші проблеми, зокрема:

  • очікування високих зарплат;
  • мобілізація;
  • відтік кадрів за кордон.

Зазначається, що зараз на підприємствах вкрай мало кваліфікованих робітників, серед яких:

  • електрики;
  • слюсарі;
  • зварювальники.

Проблема посилюється тим, що в Україні давно не розвивали професійно-технічне навчання, тож інтерес до нього з боку населення поступово знижувався, а дефіцит виробництва зростав. На фоні мобілізації кваліфікованих робітників стало критично мало.

При цьому бізнес продовжує шукати та наймати на роботу нових працівників. Так, минулого року роботодавці відкрили 93% нових вакансій на ринку праці. А 46% роботодавців зазначили, що очікують на збільшення кількості працівників у 2025 році. І 88% — збільшення розміру зарплат. 

Водночас зарплати в Україні у 2024 році зросли на 22% попри війну, але цей процес можна пояснити саме дефіцитом кадрів на ринку праці. Так, за інформацією Державної служби статистики, найбільше зросли зарплати у громадян, які працюють: 

  • у поштовій та кур'єрській службах — на 37,4% за рік;
  • у будівництві — на 35,8%;
  • на авіаційному транспорті — на 35,7%. 

Найвищий показник середньої зарплати традиційно в IT – 50 752 грн. А найменше платять:

  • працівникам культури — 12 478 грн;
  • людям, які задіяні у сфері функціонування бібліотек, архівів та музеїв — 12 497 грн.

При цьому на порталах з пошуку роботи вказана дещо інша інформація. Так, судячи з вакансій, найбільше зросли доходи:

  • в управляючих нерухомістю — пропонують зарплату у 70 тис. грн  грн (на 69% більше);
  • у медичних директорів — 45 тис грн (+64%);
  • у теплотехніків — 36,5 тис. грн (+62%);
  • у кредитних експертів — 23,5 тис. грн (+57%);
  • у інструкторів в автошколах — 35 тис. грн (+56%);
  • у керівників мереж магазинів — 31 тис. грн; (+55%);
  • у водіїв-інструкторів — 35 тис. грн (+52%).

Нагадаємо, в Кабміні України роздумують над тим, щоби підняти зарплати поліцейським. Виплати правоохоронців держава не індексує вже два роки. 

Також Новини.LIVE розповідали, що оклади у деяких галузях на ринку праці скорочуються. Наприклад, сторожі почали отримувати на 85% менше, а репетитори — на 5%. 

робота гроші доходи ринок праці вакансії роботодавці

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