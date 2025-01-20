Робота в Україні у 2025 році — хто отримує найбільше

Робітник на заводі. Фото: УНІАН

На ринку праці в Україні під час повномасштабної війни зберігається суттєвий дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавцям не вистачає кваліфікованих робітників.

Про це пише видання "Обозрєватєль".

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Як свідчить нещодавнє опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕБА), з проблемою дефіциту кадрів зіткнулися понад половина роботодавців. Підприємці скаржаться й на інші проблеми, зокрема:

очікування високих зарплат;

мобілізація;

відтік кадрів за кордон.

Зазначається, що зараз на підприємствах вкрай мало кваліфікованих робітників, серед яких:

електрики;

слюсарі;

зварювальники.

Проблема посилюється тим, що в Україні давно не розвивали професійно-технічне навчання, тож інтерес до нього з боку населення поступово знижувався, а дефіцит виробництва зростав. На фоні мобілізації кваліфікованих робітників стало критично мало.

При цьому бізнес продовжує шукати та наймати на роботу нових працівників. Так, минулого року роботодавці відкрили 93% нових вакансій на ринку праці. А 46% роботодавців зазначили, що очікують на збільшення кількості працівників у 2025 році. І 88% — збільшення розміру зарплат.

Водночас зарплати в Україні у 2024 році зросли на 22% попри війну, але цей процес можна пояснити саме дефіцитом кадрів на ринку праці. Так, за інформацією Державної служби статистики, найбільше зросли зарплати у громадян, які працюють:

у поштовій та кур'єрській службах — на 37,4% за рік;

у будівництві — на 35,8%;

на авіаційному транспорті — на 35,7%.

Найвищий показник середньої зарплати традиційно в IT – 50 752 грн. А найменше платять:

працівникам культури — 12 478 грн;

людям, які задіяні у сфері функціонування бібліотек, архівів та музеїв — 12 497 грн.

При цьому на порталах з пошуку роботи вказана дещо інша інформація. Так, судячи з вакансій, найбільше зросли доходи:

в управляючих нерухомістю — пропонують зарплату у 70 тис. грн грн (на 69% більше);

у медичних директорів — 45 тис грн (+64%);

у теплотехніків — 36,5 тис. грн (+62%);

у кредитних експертів — 23,5 тис. грн (+57%);

у інструкторів в автошколах — 35 тис. грн (+56%);

у керівників мереж магазинів — 31 тис. грн; (+55%);

у водіїв-інструкторів — 35 тис. грн (+52%).

Нагадаємо, в Кабміні України роздумують над тим, щоби підняти зарплати поліцейським. Виплати правоохоронців держава не індексує вже два роки.

Також Новини.LIVE розповідали, що оклади у деяких галузях на ринку праці скорочуються. Наприклад, сторожі почали отримувати на 85% менше, а репетитори — на 5%.