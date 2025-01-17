Зарплати поліцейських в Україні – Кабмін може розглянути підвищення виплат

Працівники патрульної поліції. Фото: Facebook

Кабінет Міністрів може розглянути питання щодо підвищення зарплат представників правоохоронних органів. Але це план на перспективу, причому можливе збільшення доходів стосуватиметься не всіх поліцейських.

Деталі розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на "годині запитань до уряду" 17 січня 2025 року.

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У п’ятницю, 17 січня, відбулася щотижнева "година запитань до уряду" у Верховній Раді. Член депутатської групи "Платформа за життя та мир" Григорій Мамка звернувся до Ігоря Клименка з питанням унормування зарплат правоохоронців. Міністр внутрішніх справ відповів, що в Україні вже два роки не індексуються виплати.

Тобто їх не підвищують відповідно до законодавчих норм. Але держава забезпечує поліцейських додатковою винагородою в розмірі 10 000 грн по всій Україні (30 000 грн у регіонах, де йдуть активні бойові дії).

"Середня зарплата становить 34 000-36 000 грн. Це що стосується більшості областей України, зокрема Києва. Ситуація в Харківській та Донецькій областях набагато краща. Водночас ми будемо в уряді питання підвищення зарплати, можливо, подальше розглядати. Але це буде не огульно по всій державі", — зауважив Клименко.

Втім урядовець не уточнив, коли Кабінет Міністрів може почати розгляд питання. Тому жодних термінів потенційного зростання окладів немає.

Нагадаємо, представники деяких професій отримують трохи вищі зарплати, оскільки бізнесу вдалося адаптуватися до українських реалій. Наприклад, у торгівлі доходи працівників зросли на 2,5%, у банківському секторі — на 11,3%. Єдина галузь, яка не показала зростання, — це IT.

Також ми писали, що в Україні спостерігається тенденція скорочення пропонованих окладів у деяких галузях. Наприклад, сторожам платять на 8% менше, репетиторам — на 5%, рихтувальникам — на 4%, а фасадникам — на 10%.