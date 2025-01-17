Зарплаты полицейских в Украине – Кабмин может рассмотреть повышение выплат

Сотрудники патрульной полиции. Фото: Facebook

Кабинет Министров может рассмотреть вопрос о повышении зарплат представителей правоохранительных органов. Но это план на перспективу, причем возможное увеличение доходов будет касаться не всех полицейских.

Детали рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко на "часе вопросов к правительству" 17 января 2025 года.

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В пятницу, 17 января, состоялся еженедельный "час вопросов к правительству" в Верховной Раде. Член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Григорий Мамка обратился к Игорю Клименко с вопросом нормирования зарплат правоохранителей. Министр внутренних дел ответил, что в Украине уже 2 года не индексируются выплаты.

То есть их не повышают в соответствии с законодательными нормами. Но государство обеспечивает полицейских дополнительным вознаграждением в размере 10 000 грн по всей Украине (30 000 грн в регионах, где идут активные боевые действия).

"Средняя зарплата составляет 34 000-36 000 грн. Это что касается большинства областей Украины, в частности Киева. Ситуация в Харьковской и Донецкой областях намного лучше. В то же время, мы будем в правительстве вопрос повышения зарплаты, возможно, в дальнейшем рассматривать. Но это будет не огульно по всему государству", — отметил Клименко.

Впрочем, мужчина не уточнил, когда Кабинет Министров может начать рассмотрение вопроса. Поэтому никаких сроков потенциального роста окладов нет.

Напомним, представители некоторых профессий получают более высокие зарплаты, поскольку бизнесу удалось адаптироваться к украинским реалиям. Например, в торговле доходы работников выросли на 2,5%, в банковском секторе — на 11,3%. Единственная отрасль, которая не показала рост — это IT.

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения предлагаемых окладов в некоторых отраслях. Например, сторожам платят на 8% меньше, репетиторам — на 5%, рихтовщикам — на 4%, а фасадчикам — на 10%.