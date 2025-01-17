Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем arrow

В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

17 января 2025 14:55
Елизавета Супивская - редактор
Зарплаты полицейских в Украине – Кабмин может рассмотреть повышение выплат
Сотрудники патрульной полиции. Фото: Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Кабинет Министров может рассмотреть вопрос о повышении зарплат представителей правоохранительных органов. Но это план на перспективу, причем возможное увеличение доходов будет касаться не всех полицейских.

Детали рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко на "часе вопросов к правительству" 17 января 2025 года.

Читайте также:

Могут ли повысить зарплаты в полиции

В пятницу, 17 января, состоялся еженедельный "час вопросов к правительству" в Верховной Раде. Член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Григорий Мамка обратился к Игорю Клименко с вопросом нормирования зарплат правоохранителей. Министр внутренних дел ответил, что в Украине уже 2 года не индексируются выплаты.

То есть их не повышают в соответствии с законодательными нормами. Но государство обеспечивает полицейских дополнительным вознаграждением в размере 10 000 грн по всей Украине (30 000 грн в регионах, где идут активные боевые действия).

"Средняя зарплата составляет 34 000-36 000 грн. Это что касается большинства областей Украины, в частности Киева. Ситуация в Харьковской и Донецкой областях намного лучше. В то же время, мы будем в правительстве вопрос повышения зарплаты, возможно, в дальнейшем рассматривать. Но это будет не огульно по всему государству", — отметил Клименко.

 

Впрочем, мужчина не уточнил, когда Кабинет Министров может начать рассмотрение вопроса. Поэтому никаких сроков потенциального роста окладов нет.

Напомним, представители некоторых профессий получают более высокие зарплаты, поскольку бизнесу удалось адаптироваться к украинским реалиям. Например, в торговле доходы работников выросли на 2,5%, в банковском секторе — на 11,3%. Единственная отрасль, которая не показала рост — это IT.

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения предлагаемых окладов в некоторых отраслях. Например, сторожам платят на 8% меньше, репетиторам — на 5%, рихтовщикам — на 4%, а фасадчикам — на 10%.

работа полиция Игорь Клименко ВРУ зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым