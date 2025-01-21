Как можно зарабатывать в Германии и Польше без знания языков

Мужчина работает на складе. Фото: Pexels

С начала войны именно Германия и Польша приняли наибольшее число украинцев — в этих странах живут почти 2 миллиона вынужденных беженцев. И не все из них согласны жить только на одни социальные выплаты от государства — многие украинцы ищут и устраиваются на работу даже без знания языка страны, которая их приняла.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кем можно работать в Германии и Польше без окончания языковых курсов или хотя бы минимального знания языка.

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Сколько зарабатывают в Германии

По состоянию на середину декабря, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Германия приняла 1,2 млн украинцев, и эта цифра растет. Большинство украинцев оформляют выплаты от государства, которые составляют около 500 евро (21,750 тыс. грн) в месяц на одного человека, но сумма может меняться в зависимости от возраста беженца. Но несмотря на достаточно высокий уровень государственной поддержки, многие украинцы все равно находятся в поисках работы.

Согласно данным портала по поиску работы StepStone, средняя зарплата в Германии до уплаты налогов составляет 4,358 тыс. евро в месяц (189,6 тыс. грн), а медианная зарплата составляет около 3,816 тыс. евро в месяц (166 тыс. грн).

Кем предлагают работать в Германии без знания языка

Украинцы, не имеющие хотя бы каких-то навыков в немецком или английском языках, обычно могут рассчитывать лишь на минимальную заработную плату, составляющую в среднем 11-12 евро в час (479-522 грн). Это в основном работа на заводах, складах, магазинах, в сфере уборки офисов, гостиниц или частных домов и т.д.

Для украинских женщин без знания языка на рынке труда в Германии достаточно популярным является уход за пожилыми людьми. Заработная плата здесь стартует от 1,7 тыс. евро в месяц (74 тыс. грн), но не надо тратиться на жилье и питание, которые предоставляются бесплатно.

Украинских же мужчин охотно берут сантехниками, электриками, каменщиками и тому подобное. И из-за того, что в Германии существует дефицит специалистов этих профессий, заработная плата для таких вакансий выше, чем в среднем по рынку, и составляет 15-22 евро в час (653-957 грн). Также работодатели помимо бесплатного жилья предоставляют трансфер до рабочего места, необходимые инструменты и рабочую одежду.

Какие зарплаты в Польше

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на середину декабря прошлого года в Польше проживало более 985 тыс. украинцев, многие из которых официально уже трудоустроены. Средняя зарплата "нетто" (после вычета налогов) в стране находится на уровне около 6 тыс. злотых в месяц (60 тыс. грн), тогда как украинцы могут получать от 3,5 тыс. злотых до 5,8 тыс. злотых (35-58 тыс. грн соответственно) в зависимости от сферы работы и региона страны.

Кем работать в Польше без знания языка

Самая популярная сфера, где в Польше можно найти работу без знания языка, — это производственные предприятия, где кроме достаточно конкурентной зарплаты компании обычно предлагают и бесплатное жилье.

Например, согласно данным кадрового агентства "Европа Сервис", упаковщики зубной пасты, напитков и шоколадной пасты могут рассчитывать на 25-30 злотых в час (250-300 грн/час).

Очень популярна среди украинцев без знания языка, в частности женщин, работа на складах одежды или другой продукции — уровень оплаты там такой же, как у упаковщиков, но сложность немного меньше.

Украинские мужчины же пользуются большим спросом на строительных площадках — их услуги здесь оплачиваются от 30 злотых в час (300 грн). Кроме того, украинских мужчин охотно ждут на логистическом рынке, в частности перевозки грузов по Европе. За такие услуги компании готовы платить около 390 злотых в сутки (3,9 тыс. грн).

Таже пользуется спросом среди украинцев в Польше сфера услуг, в частности уборка, работа на кухнях в кафе и ресторанах, автомойках. Уровень зарплат в этой сфере пребывает в диапазоне 6-7 тыс. злотых в месяц (60-70 тыс. грн).

А с наступлением сезона большой популярностью среди украинцев без знания польского языка приобретает сбор урожая — фруктов, ягод и тому подобное. Но обычно это очень тяжелая работа под палящим солнцем, которая и оплачиваются соответственно, от 50 злотых в час (500 грн).

Как сообщалось, большинство украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года, сейчас зарабатывают в этой стране 4 тыс. злотых "нетто". Больше всего в Польше платят в транспортной. строительной сферах и IT-секторе.

Также мы рассказывали, за что украинцам в Германии грозят штрафы и депортация. В частности, чтобы иметь возможность легально проживать в Германии, необходимо получить специальное разрешение Aufenthaltserlaubnis. В случае отказа выдачи беженцы обязаны покинуть Германию, иначе ситуация может перетечь в принудительную депортацию.