Як можна заробляти у Німеччині та Польщі без знання мов

Чоловік працює на складі. Фото: Pexels

З початку війни саме Німеччина та Польща прийняли найбільшу кількість українців – у цих країнах живуть майже 2 мільйони вимушених біженців. І не всі з них згодні жити лише на одні соціальні виплати від держави – багато українців шукають та влаштовуються на роботу навіть без знання мови країни, що їх прийняла.

Редакція Новини.LIVE розповідає, ким можна працювати в Німеччині та Польщі без закінчення мовних курсів або хоча б мінімального знання мови.

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Скільки заробляють в Німеччині

Станом на середину грудня, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Німеччина прийняла 1,2 млн українців і ця цифра зростає. Більшість з українців оформляють виплати від держави, які становлять близько 500 євро (21,750 тис. грн) на місяць на одну особу, але сума може змінюватися в залежності від віку біженця. Але незважаючи на достатньо високий рівень державної підтримки, багато українців все одно знаходяться у пошуках роботи.

Згідно даним порталу з пошуку роботи StepStone, середня зарплата в Німеччині до сплати податків становить 4,358 тис. євро на місяць (189,6 тис. грн), а медіанна зарплата становить близько 3,816 тис. євро на місяць (166 тис. грн).

Ким пропонують працювати в Німеччині без знання мови

Українці, які не мають хоч якихось навичок у німецької або англійської мови зазвичай можуть розраховувати лише на мінімальну заробітну плату, що складає в середньому 11-12 євро за годину (479-522 грн). Це в основному робота на заводах, складах, магазинах, у сфері прибирання офісів, готелів чи приватних будинків тощо.

Для українських жінок без знання мови на ринку праці в Німеччині досить популярним є догляд за людьми похилого віку. Заробітна плата тут стартує від 1,7 тис. євро на місяць (74 тис. грн), але людина не витрачає на житло та харчування, які надаються безкоштовно.

Українських же чоловіків охоче беруть сантехниками, електриками, мулярами тощо. І через те, що в Німеччині існує дефіцит фахівців цих професій, заробітна плата для таких вакансій вище, чим в середньому по ринку і становить 15-22 євро на годину (653-957 грн). Також роботодавці крім безкоштовного житла надають трансфер до робочого місця, необхідні інструменти та робочий одяг.

Які зарплати у Польщі

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на середину грудня минулого року в Польщі проживало понад 985 тис. українців, багато з яких офіційно вже працевлаштовані.

Середня зарплатня "нетто" (після вирахування податків) в країні знаходиться на рівні близько 6 тис. злотих на місяць (60 тис. грн), тоді як українці можуть отримувати від 3,5 тис. злотих до 5,8 тис. злотих (35-58 тис. грн відповідно) в залежності від сфери роботи та регіону країни.

Ким працювати в Польщі без знання мови

Найпопулярніша сфера, де в Польщі можна знайти роботу без знання мови, – це виробничі підприємства, де окрім достатньо конкурентної зарплати компанії зазвичай пропонують й безкоштовне житло.

Наприклад, згідно даних кадрової агенції "Європа Сервіс", пакувальники зубної пасти, напоїв та шоколадної пасти можуть розраховувати на 25-30 злотих на годину (250-300 грн/год.).

Дуже популярна серед українців без знання мови, зокрема жінок, робота на складах одягу або іншої продукції – рівень оплати там такий же, як у пакувальників, але складність трохи менше.

Українські чоловіки ж користуються великим попитом на будівельних майданчиках – їх послуги тут оплачуються від 30 злотих на годину (300 грн). Крім того українських чоловіків охоче чекають на логістичному ринку, зокрема перевезення вантажів по Європі. За такі послуги компанії готові платити близько 390 злотих на добу (3,9 тис. грн).

Також має попит серед українців у Польщі сфера послуг, зокрема прибирання, робота на кухнях у кафе та ресторанах, автомийках. Рівень зарплат в цій сфері заколиться в діапазоні 6-7 тис. злотих на місяць (60-70 тис. грн).

А з настанням сезону великою популярністю серед українців без знання польської мови набуває збір врожаю – фруктів, ягід тощо. Але зазвичай це дуже важка робота під палючим сонцем, яка й оплачуються відповідно, від 50 злотих на годину (500 грн).

Як повідомлялось, більшість українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, зараз заробляють у цій країні 4 тис. злотих "нетто". Найбільше у Польщі платять у транспортній будівельній сферах та IT-секторі.

Також ми розповідали, за що українцям у Німеччині загрожують штрафи і депортація. Зокрема аби мати змогу легально проживати в Німеччині, необхідно отримати спеціальний дозвіл Aufenthaltserlaubnis. У разі відмови видачі біженці зобов’язані покинути Німеччину, інакше ситуація може перетекти у примусову депортацію.