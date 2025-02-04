Как штрафуют работодателей за нетрудоустройство лиц с инвалидностью в 2025 году — детали

Человек с ограниченными физическими возможностями работает на планшете. Фото: УНИАН

Людям с инвалидностью, иногда, довольно сложно найти работу. Хотя вопросу инклюзивности в Украине уделяют все больше внимания, у работодателей есть законные основания для того, чтобы отказать в трудоустройстве кандидату с ограниченными физическими возможностями.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, по каким причинам человек с инвалидностью может не получить работу.

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Существует несколько причин, которые мешают людям с инвалидностью трудоустроиться. Среди них:

отсутствие соответствующих вакансий;

нежелание работодателя брать на себя ответственность;

неприятие коллектива;

нежелание человека с физическими недостатками занимать определенную должность;

психологические аспекты, которые влияют на работоспособность.

Впрочем, как отмечают в Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области, согласно ст. 17 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу, если оно не согласно, не допускается. Но существуют исключения, когда работодатели могут не учитывать нормы закона. Например:

когда по заключению врачей состояние здоровья работника мешает ему выполнять профессиональные обязанности;

выполнение обязанностей угрожает здоровью и безопасности труда других лиц;

продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема угрожает ухудшению здоровья лиц с инвалидностью — позволяет работодателям отказать в трудоустройстве человека с инвалидностью или расторгнуть с ним трудовой договор.

При этом за не трудоустройство людей с инвалидностью работодателям грозят штрафы. Размер штрафа зависит от количества работников на предприятии: если до 15 работников, то штраф — половина средней годовой заработной платы на предприятии за каждое незанятое рабочее место, предназначенное для лица с инвалидностью.

Предприятиям, где работают более 15 рабочих, штраф — средняя годовая зарплата на фирме за каждое незанятое рабочее место, которое предусмотрели для гражданина с инвалидностью.

Ранее стало известно, изменится ли в 2025 году размер пенсий по инвалидности. В Министерстве социальной политики заверили, что все выплаты сохранятся, несмотря на реорганизацию МСЭК.

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