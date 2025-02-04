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Робота у 2025 році — чи можуть відмовити у зв'язку з інвалідністю

4 лютого 2025 18:17
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Як штрафують роботодавців за непрацевлаштування осіб з інвалідністю у 2025 році — деталі
Людина з обмеженими фізичними можливостями працює на планшеті. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Людям з інвалідністю, іноді, доволі складно знайти роботу. Хоча питанню інклюзивності в Україні приділяють усе більше уваги, у роботодавців є законні підстави для того, аби відмовити у працевлаштуванні кандидату з обмеженими фізичними можливостями.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, на яких підставах людина з інвалідністю може не отримати роботу.

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Чому людей з інвалідністю можуть не взяти на роботу

Існує декілька причин, які заважають людям з інвалідністю працевлаштуватися. Серед них:

  • відсутність відповідних вакансій;
  • небажання роботодавця брати на себе відповідальність;
  • неприйняття колективу;
  • небажання людини з фізичними вадами обіймати певну посаду;
  • психологічні аспекти, які впливають на працездатність.

Втім, як зазначають в Управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області, згідно зі ст. 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", відмова в укладенні трудового договору або у просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу, якщо вона не згодна, не допускається. Але існують винятки, коли роботодавці можуть не зважати на норми закону. Наприклад:

  • коли за висновком лікарів стан здоров’я працівника заважає йому виконувати професійні обов’язки;
  • виконання обов'язків загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб;
  • продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю — дозволяє роботодавцям відмовити у працевлаштуванні людини з інвалідністю або розірвати з нею трудовий договір.

При цьому за непрацевлаштування людей з інвалідністю роботодавцям загрожують штрафи. Розмір штрафу залежить від кількості працівників на підприємстві: якщо до 15 працівників, то штраф – половина середньої річної заробітної плати на підприємстві за кожне незайняте робоче місце, призначене для особи з інвалідністю.

Підприємствам, де працюють понад 15 робітників, штраф — середня річна зарплата на фірмі за кожне незайняте робоче місце, яке передбачили для громадянина з інвалідністю.

Раніше стало відомо, чи зміниться у 2025 році розмір пенсій по інвалідності. У Міністерстві соціальної політики запевнили, що усі виплати збережуться, попри реорганізацію МСЕК.

Також Новини.LIVE розповідали, якими пільгами користуються люди з інвалідністю II групи. Щоби отримати певні привілеї від держави, у громадянина має бути відповідне посвідчення.

закон робота інвалідність особа з інвалідністю роботодавці

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18:15 Ткаченко вперше взяв участь в засіданні Ради оборони Києва

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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