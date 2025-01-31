Мінімальні пенсії по інвалідності у 2025 році — розмір виплат для кожної групи

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Сума пенсійних виплат для людей з інвалідністю визначається залежно від групи непрацездатності та накопиченого страхового стажу. У 2025 році мінімальні пенсії залишаться на рівні попереднього року.

Про те, який мінімальний розмір пенсій по інвалідності у 2025 році, розповіли на Урядовому порталі.

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Як визначається розмір пенсій по інвалідності

У Мінсоцполітики запевнили, що реорганізація медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) жодним чином не позначиться на пенсійних виплатах для осіб з інвалідністю. Усі громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, продовжать її отримувати після змін у системі МСЕК. Якщо соціальні виплати були призначені відповідно до законодавства, їх розмір переглядати не будуть.

Пенсійне забезпечення для осіб з інвалідністю надається за умови наявності страхового стажу, який варіюється від 1 до 15 років залежно від віку, коли встановлено інвалідність. Розмір пенсійних виплат визначається відповідно до групи інвалідності та розраховується у відсотках від пенсії за віком:

100% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю III групи.

Який мінімальний розмір пенсій по інвалідності у 2025 році

До страхового стажу, який впливає на розмір пенсії, включається не лише фактично напрацьований стаж, а й період з моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Мінімальні суми пенсій по інвалідності у 2025 році такі:

для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 093 грн.

Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення подано не пізніше трьох місяців. У разі пізнішого звернення виплати нараховуються з моменту подання заяви.

Раніше ми писали, що у лютому 2025 року на пенсіонерів чекають чергові оновлення. Деякі категорії громадян отримають підвищені виплати, а також можна буде отримати додаткові гроші від держави. Крім того, у 2025 році змінилися умови виходу на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали, що у мережі активно поширювалися чутки про можливе скасування виплат для людей з інвалідністю. Проте у Верховній Раді немає жодного законопроєкту, який би передбачав такі зміни.