Минимальные пенсии по инвалидности в 2025 году — размер выплат для каждой группы

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Сумма пенсионных выплат для людей с инвалидностью определяется в зависимости от группы нетрудоспособности и накопленного страхового стажа. В 2025 году минимальные пенсии останутся на уровне предыдущего года.

О том, какой минимальный размер пенсий по инвалидности в 2025 году, рассказали на Правительственном портале.

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Как определяется размер пенсий по инвалидности

В Минсоцполитики заверили, что реорганизация медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) никоим образом не скажется на пенсионных выплатах для лиц с инвалидностью. Все граждане, которые получают пенсию по инвалидности, продолжат ее получать после изменений в системе МСЭК. Если социальные выплаты были назначены в соответствии с законодательством, их размер пересматривать не будут.

Пенсионное обеспечение для лиц с инвалидностью предоставляется при условии наличия страхового стажа, который варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста, когда установлена инвалидность. Размер пенсионных выплат определяется в соответствии с группой инвалидности и рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью III группы.

Какой минимальный размер пенсий по инвалидности в 2025 году

В страховой стаж, который влияет на размер пенсии, включается не только фактически наработанный стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста. Минимальные суммы пенсий по инвалидности в 2025 году следующие:

для лиц с инвалидностью I группы — 2 760 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 093 грн.

Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если обращение подано не позднее трех месяцев. В случае более позднего обращения выплаты начисляются с момента подачи заявления.

Ранее мы писали, что в феврале 2025 года пенсионеров ждут очередные обновления. Некоторые категории граждан получат повышенные выплаты, а также можно будет получить дополнительные деньги от государства. Кроме того, в 2025 году изменились условия выхода на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали, что в сети активно распространялись слухи о возможной отмене выплат для людей с инвалидностью. Однако в Верховной Раде нет ни одного законопроекта, который бы предусматривал такие изменения.