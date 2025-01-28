Що чекає на українських пенсіонерів в лютому 2025 — перелік нововведень та доплат

Пенсіонери отримують гроші. Фото: УНІАН

У лютому 2025 року пенсіонерів чекають важливі зміни. Виплати деяких людей похилого віку будуть підвищені, а також можна буде подати заявку на одноразову виплату від держави. Окрім того, у 2025 році змінились вимоги для виходу на пенсію.

Про те, до яких змін варто готуватись пенсіонерам в лютому 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто отримає додаткові гроші в лютому

В Пенсійному фонді пояснили, що з 1 лютого 2025 року пенсії зростають для осіб, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Вікові надбавки надаються за умови, що розмір пенсії людини не перевищує 10 340,35 грн. Доплата становитиме:

Для осіб 70–74 років — до 300 грн. Для осіб 75–79 років — до 456 грн. Для осіб 80 років і старших — до 570 грн.

Також у лютому 2025 року пенсіонери, які знаходяться в Україні та все ще не отримали одноразову допомогу в 1000 грн, матимуть можливість скористатися програмою "єПідтримка". Вона діятиме до кінця лютого 2025 року.

Кошти нараховуватимуться на картку Національного кешбеку через додаток "Дія" або банк-партнер. Деякі громадяни також можуть отримати гроші через Укрпошту.

Як змінились правила виходу на пенсію у 2025 році

З 1 січня 2025 року змінились умови виходу на пенсію. В Пенсійному фонді пояснили, що вимоги до стажу збільшились на один рік. Тож у лютому для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо стаж складає від 22 до 31 року, пенсію призначатимуть з 63 років, а зі стажем від 15 до 21 року — з 65 років. При менш як 15 роках стажу людина зможе отримати лише соціальну допомогу.

У кого з пенсіонерів можуть забрати кошти з рахунку в лютому

Згідно з бюджетом на 2025 рік, Ощадбанк зобов'язаний повернути залишки коштів з пенсійних рахунків внутрішньо переміщених осіб, якщо:

рахунки не використовувались протягом року;

людина за останні пів року не пройшла ідентифікацію.

Однак вилучення не відбудеться, якщо на рахунку накладено арешт або інші обмеження. У разі звернення до Пенсійного фонду виплати будуть відновлені з місяця, коли їх надходження припинилося.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою певним непрацюючим пенсіонерам буде нарахована доплата. Ці додаткові кошти отримають особи похилого віку, які мешкають на території Чорнобильської зони.

Також ми розповідали, що багато українців хвилюються, чи вистачить їм грошей після виходу на пенсію. Щоб дізнатися, яка саме сума буде нарахована, можна скористатися спеціальним калькулятором на сайті Пенсійного фонду України.