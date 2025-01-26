Пенсійний калькулятор — як дізнатись розмір майбутніх виплат вже сьогодні

Розрахунок виплат — скільки ви отримаєте після виходу на пенсію
Деякі українці переймаються, чи буде достатнім розмір їх майбутніх виплат після виходу на пенсію. Щоб дізнатись, скільки ви будете отримувати, можна скористатись спеціальним інструментом на порталі Пенсійного фонду України — пенсійним калькулятором.
Про те, як визначити розмір своєї майбутньої пенсії, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.
Як працює пенсійний калькулятор
Українці мають можливість заздалегідь розрахувати орієнтовну суму своєї пенсії, використовуючи спеціальний калькулятор у персональному кабінеті на сайті ПФУ. Цей інструмент дозволяє краще планувати фінансове забезпечення в майбутньому та вжити заходів, якщо очікувана пенсія виявляється недостатньою. Щоб скористатись пенсійним калькулятором, потрібно:
- Перейти на сайт portal.pfu.gov.ua.
- Натиснути "Вхід" та обрати зручний спосіб авторизації: BankID або КЕП.
- Для BankID: обирати "Фізична особа" та вказати свій банк зі списку. Дотримуватись інструкцій системи, перевірити свої дані та підтвердити обробку інформації.
Після авторизації ви побачите свої особисті дані: ім’я, дату народження, податковий номер, трудовий стаж та останню сплату внесків. У меню виберіть "Пенсійний калькулятор".
Для розрахунку перегляньте орієнтовну дату виходу на пенсію, свій страховий стаж та виберіть один із варіантів розрахунку:
- На сьогодні — якщо ви наближаєтеся до пенсійного віку та не плануєте подальшої роботи.
- З урахуванням майбутнього стажу — враховується подальша трудова діяльність із поточним рівнем доходу.
Що робити, якщо розмір пенсії виявився низьким
Якщо працюєте нелегально, важливо перейти на офіційні трудові відносини. У разі отримання зарплати "в конверті" обговоріть із роботодавцем можливість повного офіційного оформлення. Також підвищити розмір своєї майбутньої пенсії допоможе купівля страхового стажу. Для цього вам потрібно:
- В особистому кабінеті на порталі ПФУ відкрити розділ "Комунікація з ПФУ" та вибрати "Договір про добровільну участь".
- Заповніть персональні дані.
- Підпишіть договір за допомогою КЕП та сплатіть внески.
Доступні два типи договорів. Одноразовий передбачає ставку 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць. Довгостроковий може бути укладений на період від 1 до 5 років із внесками 22% від мінімальної зарплати. На початок 2025 року місячна вартість стажу становить:
- Одноразово: 3 520 грн.
- Довгостроково: 1 760 грн.
Які додаткові послуги можна отримати на порталі ПФУ
Функціонал порталу Пенсійного фонду дозволяє не лише визначити розмір своєї майбутньої пенсії, а й отримати інші важливі послуги:
- Оформити субсидії або пільги.
- Переглянути електронну трудову книжку.
- Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії.
- Отримати електронні довідки про стаж, розмір пенсії та доходи.
- Перевести пенсійні виплати з поштового відділення на банківський рахунок.
Портал Пенсійного фонду України пропонує зручний доступ до необхідних сервісів, які сприяють розв'язанню важливих питань і плануванню майбутнього.
Раніше ми писали, що люди пенсійного віку мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті (за винятком метро та таксі), а також на приміських маршрутах. Водночас у різних містах України можуть діяти місцеві особливості, які слід враховувати.
Також ми розповідали, що розмір пенсійних виплат в Україні визначається страховим стажем та розміром заробітної плати, отриманої під час трудової діяльності. Проте є низка обставин, за яких з пенсій можуть утримуватись кошти, що суттєво позначається на кінцевій сумі виплат.
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