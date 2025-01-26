Пенсійний калькулятор — як дізнатись розмір майбутніх виплат вже сьогодні

Пенсіонер працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Деякі українці переймаються, чи буде достатнім розмір їх майбутніх виплат після виходу на пенсію. Щоб дізнатись, скільки ви будете отримувати, можна скористатись спеціальним інструментом на порталі Пенсійного фонду України — пенсійним калькулятором.

Про те, як визначити розмір своєї майбутньої пенсії, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.

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Як працює пенсійний калькулятор

Українці мають можливість заздалегідь розрахувати орієнтовну суму своєї пенсії, використовуючи спеціальний калькулятор у персональному кабінеті на сайті ПФУ. Цей інструмент дозволяє краще планувати фінансове забезпечення в майбутньому та вжити заходів, якщо очікувана пенсія виявляється недостатньою. Щоб скористатись пенсійним калькулятором, потрібно:

Перейти на сайт portal.pfu.gov.ua. Натиснути "Вхід" та обрати зручний спосіб авторизації: BankID або КЕП. Для BankID: обирати "Фізична особа" та вказати свій банк зі списку. Дотримуватись інструкцій системи, перевірити свої дані та підтвердити обробку інформації.

Після авторизації ви побачите свої особисті дані: ім’я, дату народження, податковий номер, трудовий стаж та останню сплату внесків. У меню виберіть "Пенсійний калькулятор".

Для розрахунку перегляньте орієнтовну дату виходу на пенсію, свій страховий стаж та виберіть один із варіантів розрахунку:

На сьогодні — якщо ви наближаєтеся до пенсійного віку та не плануєте подальшої роботи. З урахуванням майбутнього стажу — враховується подальша трудова діяльність із поточним рівнем доходу.

Що робити, якщо розмір пенсії виявився низьким

Якщо працюєте нелегально, важливо перейти на офіційні трудові відносини. У разі отримання зарплати "в конверті" обговоріть із роботодавцем можливість повного офіційного оформлення. Також підвищити розмір своєї майбутньої пенсії допоможе купівля страхового стажу. Для цього вам потрібно:

В особистому кабінеті на порталі ПФУ відкрити розділ "Комунікація з ПФУ" та вибрати "Договір про добровільну участь". Заповніть персональні дані. Підпишіть договір за допомогою КЕП та сплатіть внески.

Доступні два типи договорів. Одноразовий передбачає ставку 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць. Довгостроковий може бути укладений на період від 1 до 5 років із внесками 22% від мінімальної зарплати. На початок 2025 року місячна вартість стажу становить:

Одноразово: 3 520 грн. Довгостроково: 1 760 грн.

Які додаткові послуги можна отримати на порталі ПФУ

Функціонал порталу Пенсійного фонду дозволяє не лише визначити розмір своєї майбутньої пенсії, а й отримати інші важливі послуги:

Оформити субсидії або пільги. Переглянути електронну трудову книжку. Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії. Отримати електронні довідки про стаж, розмір пенсії та доходи. Перевести пенсійні виплати з поштового відділення на банківський рахунок.

Портал Пенсійного фонду України пропонує зручний доступ до необхідних сервісів, які сприяють розв'язанню важливих питань і плануванню майбутнього.

Раніше ми писали, що люди пенсійного віку мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті (за винятком метро та таксі), а також на приміських маршрутах. Водночас у різних містах України можуть діяти місцеві особливості, які слід враховувати.

Також ми розповідали, що розмір пенсійних виплат в Україні визначається страховим стажем та розміром заробітної плати, отриманої під час трудової діяльності. Проте є низка обставин, за яких з пенсій можуть утримуватись кошти, що суттєво позначається на кінцевій сумі виплат.