Пенсионный калькулятор — как узнать размер будущих выплат уже сегодня

Расчет выплат — сколько вы получите после выхода на пенсию
Некоторые украинцы переживают, будет ли достаточным размер их будущих выплат после выхода на пенсию. Чтобы узнать, сколько вы будете получать, можно воспользоваться специальным инструментом на портале Пенсионного фонда Украины — пенсионным калькулятором.
О том, как определить размер своей будущей пенсии, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.
Как работает пенсионный калькулятор
Украинцы имеют возможность заранее рассчитать ориентировочную сумму своей пенсии, используя специальный калькулятор в персональном кабинете на сайте ПФУ. Этот инструмент позволяет лучше планировать финансовое обеспечение в будущем и принять меры, если ожидаемая пенсия оказывается недостаточной. Чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно:
- Перейти на сайт portal.pfu.gov.ua.
- Нажать "Вход" и выбрать удобный способ авторизации: BankID или КЭП.
- Для BankID: выбирать "Физическое лицо" и указать свой банк из списка. Придерживаться инструкций системы, проверить свои данные и подтвердить обработку информации.
После авторизации вы увидите свои личные данные: имя, дату рождения, налоговый номер, трудовой стаж и последнюю уплату взносов. В меню выберите "Пенсионный калькулятор".
Для расчета просмотрите ориентировочную дату выхода на пенсию, свой страховой стаж и выберите один из вариантов расчета:
- На сегодня — если вы приближаетесь к пенсионному возрасту и не планируете дальнейшей работы.
- С учетом будущего стажа — учитывается дальнейшая трудовая деятельность с текущим уровнем дохода.
Что делать, если размер пенсии оказался низким
Если работаете нелегально, важно перейти на официальные трудовые отношения. В случае получения зарплаты "в конверте" обсудите с работодателем возможность полного официального оформления. Также повысить размер своей будущей пенсии поможет покупка страхового стажа. Для этого вам нужно:
- В личном кабинете на портале ПФУ открыть раздел "Коммуникация с ПФУ" и выбрать "Договор о добровольном участии".
- Заполните персональные данные.
- Подпишите договор с помощью КЭП и оплатите взносы.
Доступны два типа договоров. Одноразовый предусматривает ставку 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц. Долгосрочный может быть заключен на период от 1 до 5 лет со взносами 22% от минимальной зарплаты. На начало 2025 года месячная стоимость стажа составляет:
- Единоразово: 3 520 грн.
- Долгосрочно: 1 760 грн.
Какие дополнительные услуги можно получить на портале ПФУ
Функционал портала Пенсионного фонда позволяет не только определить размер своей будущей пенсии, но и получить другие важные услуги:
- Оформить субсидии или льготы.
- Просмотреть электронную трудовую книжку. Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии.
- Получить электронные справки о стаже, размере пенсии и доходах.
- Перевести пенсионные выплаты из почтового отделения на банковский счет.
Портал Пенсионного фонда Украины предлагает удобный доступ к необходимым сервисам, которые способствуют решению важных вопросов и планированию будущего.
Ранее мы писали, что люди пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за исключением метро и такси), а также на пригородных маршрутах. В то же время в разных городах Украины могут действовать местные особенности, которые следует учитывать.
Также мы рассказывали, что размер пенсионных выплат в Украине определяется страховым стажем и размером заработной платы, полученной во время трудовой деятельности. Однако есть ряд обстоятельств, при которых из пенсий могут удерживаться средства, что существенно сказывается на конечной сумме выплат.
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