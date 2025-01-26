Пенсионный калькулятор — как узнать размер будущих выплат уже сегодня

Пенсионер работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Некоторые украинцы переживают, будет ли достаточным размер их будущих выплат после выхода на пенсию. Чтобы узнать, сколько вы будете получать, можно воспользоваться специальным инструментом на портале Пенсионного фонда Украины — пенсионным калькулятором.

О том, как определить размер своей будущей пенсии, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Как работает пенсионный калькулятор

Украинцы имеют возможность заранее рассчитать ориентировочную сумму своей пенсии, используя специальный калькулятор в персональном кабинете на сайте ПФУ. Этот инструмент позволяет лучше планировать финансовое обеспечение в будущем и принять меры, если ожидаемая пенсия оказывается недостаточной. Чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно:

Перейти на сайт portal.pfu.gov.ua. Нажать "Вход" и выбрать удобный способ авторизации: BankID или КЭП. Для BankID: выбирать "Физическое лицо" и указать свой банк из списка. Придерживаться инструкций системы, проверить свои данные и подтвердить обработку информации.

После авторизации вы увидите свои личные данные: имя, дату рождения, налоговый номер, трудовой стаж и последнюю уплату взносов. В меню выберите "Пенсионный калькулятор".

Для расчета просмотрите ориентировочную дату выхода на пенсию, свой страховой стаж и выберите один из вариантов расчета:

На сегодня — если вы приближаетесь к пенсионному возрасту и не планируете дальнейшей работы. С учетом будущего стажа — учитывается дальнейшая трудовая деятельность с текущим уровнем дохода.

Что делать, если размер пенсии оказался низким

Если работаете нелегально, важно перейти на официальные трудовые отношения. В случае получения зарплаты "в конверте" обсудите с работодателем возможность полного официального оформления. Также повысить размер своей будущей пенсии поможет покупка страхового стажа. Для этого вам нужно:

В личном кабинете на портале ПФУ открыть раздел "Коммуникация с ПФУ" и выбрать "Договор о добровольном участии". Заполните персональные данные. Подпишите договор с помощью КЭП и оплатите взносы.

Доступны два типа договоров. Одноразовый предусматривает ставку 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц. Долгосрочный может быть заключен на период от 1 до 5 лет со взносами 22% от минимальной зарплаты. На начало 2025 года месячная стоимость стажа составляет:

Единоразово: 3 520 грн. Долгосрочно: 1 760 грн.

Какие дополнительные услуги можно получить на портале ПФУ

Функционал портала Пенсионного фонда позволяет не только определить размер своей будущей пенсии, но и получить другие важные услуги:

Оформить субсидии или льготы. Просмотреть электронную трудовую книжку. Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии. Получить электронные справки о стаже, размере пенсии и доходах. Перевести пенсионные выплаты из почтового отделения на банковский счет.

Портал Пенсионного фонда Украины предлагает удобный доступ к необходимым сервисам, которые способствуют решению важных вопросов и планированию будущего.

Ранее мы писали, что люди пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за исключением метро и такси), а также на пригородных маршрутах. В то же время в разных городах Украины могут действовать местные особенности, которые следует учитывать.

Также мы рассказывали, что размер пенсионных выплат в Украине определяется страховым стажем и размером заработной платы, полученной во время трудовой деятельности. Однако есть ряд обстоятельств, при которых из пенсий могут удерживаться средства, что существенно сказывается на конечной сумме выплат.