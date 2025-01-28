Что ждет украинских пенсионеров в феврале 2025 — перечень нововведений и доплат

Пенсионеры получают деньги. Фото: УНИАН

В феврале 2025 года пенсионеров ждут важные изменения. Выплаты некоторых пожилых людей будут повышены, а также можно будет подать заявку на единовременную выплату от государства. Кроме того, в 2025 году изменились требования для выхода на пенсию.

О том, к каким изменениям стоит готовиться пенсионерам в феврале 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто получит дополнительные деньги в феврале

В Пенсионном фонде объяснили, что с 1 февраля 2025 года пенсии растут для лиц, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Возрастные надбавки предоставляются при условии, что размер пенсии человека не превышает 10 340,35 грн. Доплата будет составлять:

Для лиц 70–74 лет - до 300 грн. Для лиц 75–79 лет - до 456 грн. Для лиц 80 лет и старше - до 570 грн.

Также в феврале 2025 года пенсионеры, которые находятся в Украине и все еще не получили единовременное пособие в 1000 грн, будут иметь возможность воспользоваться программой "єПідтримка". Она будет действовать до конца февраля 2025 года.

Средства будут начисляться на карточку Национального кэшбэка через приложение "Дія" или банк-партнер. Некоторые граждане также могут получить деньги через Укрпочту.

Как изменились правила выхода на пенсию в 2025 году

С 1 января 2025 года изменились условия выхода на пенсию. В Пенсионном фонде объяснили, что требования к стажу увеличились на один год. Поэтому в феврале для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсию будут назначать с 63 лет, а со стажем от 15 до 21 года — с 65 лет. При менее 15 годах стажа человек сможет получить только социальную помощь.

У кого из пенсионеров могут забрать средства со счета в феврале

Согласно бюджету на 2025 год, Ощадбанк обязан вернуть остатки средств с пенсионных счетов внутренне перемещенных лиц, если:

счета не использовались в течение года;

человек за последние полгода не прошел идентификацию.

Однако изъятие не произойдет, если на счет наложен арест или другие ограничения. В случае обращения в Пенсионный фонд выплаты будут возобновлены с месяца, когда их поступление прекратилось.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому определенным неработающим пенсионерам будет начислена доплата. Эти дополнительные средства получат лица пожилого возраста, проживающие на территории Чернобыльской зоны.

Также мы рассказывали, что многие украинцы волнуются, хватит ли им денег после выхода на пенсию. Чтобы узнать, какая именно сумма будет начислена, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Пенсионного фонда Украины.