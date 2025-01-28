Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Что ждет пенсионеров в феврале 2025 — доплаты и новые правила arrow

Что ждет пенсионеров в феврале 2025 — доплаты и новые правила

28 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Что ждет украинских пенсионеров в феврале 2025 — перечень нововведений и доплат
Пенсионеры получают деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В феврале 2025 года пенсионеров ждут важные изменения. Выплаты некоторых пожилых людей будут повышены, а также можно будет подать заявку на единовременную выплату от государства. Кроме того, в 2025 году изменились требования для выхода на пенсию.

О том, к каким изменениям стоит готовиться пенсионерам в феврале 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получит дополнительные деньги в феврале

В Пенсионном фонде объяснили, что с 1 февраля 2025 года пенсии растут для лиц, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Возрастные надбавки предоставляются при условии, что размер пенсии человека не превышает 10 340,35 грн. Доплата будет составлять:

  1. Для лиц 70–74 лет - до 300 грн.
  2. Для лиц 75–79 лет - до 456 грн.
  3. Для лиц 80 лет и старше - до 570 грн.

Также в феврале 2025 года пенсионеры, которые находятся в Украине и все еще не получили единовременное пособие в 1000 грн, будут иметь возможность воспользоваться программой "єПідтримка". Она будет действовать до конца февраля 2025 года.

Средства будут начисляться на карточку Национального кэшбэка через приложение "Дія" или банк-партнер. Некоторые граждане также могут получить деньги через Укрпочту.

Как изменились правила выхода на пенсию в 2025 году

С 1 января 2025 года изменились условия выхода на пенсию. В Пенсионном фонде объяснили, что требования к стажу увеличились на один год. Поэтому в феврале для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсию будут назначать с 63 лет, а со стажем от 15 до 21 года — с 65 лет. При менее 15 годах стажа человек сможет получить только социальную помощь.

У кого из пенсионеров могут забрать средства со счета в феврале

Согласно бюджету на 2025 год, Ощадбанк обязан вернуть остатки средств с пенсионных счетов внутренне перемещенных лиц, если:

  • счета не использовались в течение года;
  • человек за последние полгода не прошел идентификацию.

Однако изъятие не произойдет, если на счет наложен арест или другие ограничения. В случае обращения в Пенсионный фонд выплаты будут возобновлены с месяца, когда их поступление прекратилось.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому определенным неработающим пенсионерам будет начислена доплата. Эти дополнительные средства получат лица пожилого возраста, проживающие на территории Чернобыльской зоны.

Также мы рассказывали, что многие украинцы волнуются, хватит ли им денег после выхода на пенсию. Чтобы узнать, какая именно сумма будет начислена, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Пенсионного фонда Украины.

выплаты пенсии пенсионеры изменения стаж

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:33 Без шансов на наследство — может ли суд забрать имущество в 2025

06:30 Кукуруза снова дорожает — новые цены на зерновые в январе

06:30 Штраф от ТЦК при отсрочке — можно ли обжаловать в суде

06:25 На западе мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Вывод один — всем ограниченно годным не возобновят статус

06:10 Будущая пенсия — кто получит выплату в 7,1 тыс. гривен

06:02 Плазменные телевизоры — почему их до сих пор вспоминают с любовью

06:01 Блокировка входа в "Ощад24/7" — кому грозит потеря доступа

05:59 Доплаты военному за экспертность — что известно

06:33 Без шансов на наследство — может ли суд забрать имущество в 2025

06:30 Кукуруза снова дорожает — новые цены на зерновые в январе

06:30 Штраф от ТЦК при отсрочке — можно ли обжаловать в суде

06:25 На западе мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Вывод один — всем ограниченно годным не возобновят статус

06:10 Будущая пенсия — кто получит выплату в 7,1 тыс. гривен

06:02 Плазменные телевизоры — почему их до сих пор вспоминают с любовью

06:01 Блокировка входа в "Ощад24/7" — кому грозит потеря доступа

05:59 Доплаты военному за экспертность — что известно

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать