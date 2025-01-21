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Чи скасують виплати людям з інвалідністю 2-3 груп

21 січня 2025 14:28
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Виплати людям з інвалідністю 2-3 груп — чи можуть скасувати у 2025 році
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В мережі ширилася інформація про те, що нібито в Україні хочуть скасувати виплати людям з інвалідністю. Однак у ВР немає відповідного законопроєкту.

Про те, чому виникли чутки про скасування виплат для людей з інвалідністю, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що викликало занепокоєння серед українців

Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк під час інтерв'ю Українським Новинам повідомив, що хоча в уряді ходять такі розмови, з депутатами такі ініціативи навіть не обговорюються, а вони потребують ухвалення відповідних законів. Він зазначив, що наразі не бачить реальної серйозності у реформах соціального захисту, і не підтримує підхід, який передбачає скорочення виплат. 

"Я не сприймаю реформу як таку, щоб просто в когось забрати гроші. Це неправильний підхід", — зазначив він.

Депутат підкреслив, що влада повинна бути готова до збільшення кількості ветеранів та осіб з інвалідністю, яким необхідно не лише надавати соціальну допомогу, а й створювати умови для працевлаштування. 

"Я розумію, що особа з інвалідністю у другої групи отримує приблизно 2 тис. гривень. За ці кошти неможливо вижити. Коли кажуть, що особа з інвалідності першої групи буде отримувати 20 000, окей, а друга, третя – нічого, то це неприйнятно. Хоча б залишіть цей мінімум, бо дійсно немає де брати гроші. Створіть умови, щоб людина могла працевлаштуватися", — сказав Цимбалюк.

Чи будуть скасовувати виплати людям з інвалідністю

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію, зазначивши, що в парламенті немає законопроєкту щодо скасування виплат людям з інвалідністю, а Кабмін не ухвалював такої постанови. 

За його словами, ці чутки виникли після заяви народного депутата, який послався на обговорення в Кабміні. Скасовувати всі виплати неприпустимо, а тому, коли уряд побачить таку реакцію, він навіть не буде розглядати подібну ініціативу.

Гончаренко також попросив українців уважно перечитувати першоджерело подібних новин, а також запевнив, що в разі змін у виплатах для людей з інвалідністю, він повідомить громадськість.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю I групи потребують постійної допомоги, оскільки не можуть самостійно забезпечувати себе й виконувати базові побутові чи соціальні функції. Для них передбачені спеціальні державні виплати та пільги.

Також ми розповідали, що в Україні люди з інвалідністю різних груп можуть отримувати пільги, але для цього потрібно підтвердити статус відповідним посвідченням. Особи з інвалідністю II групи здатні себе обслуговувати, але не можуть працювати в стандартних умовах.

виплати гроші інвалідність допомога соціальний захист

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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