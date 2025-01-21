Выплаты людям с инвалидностью 2-3 групп — могут ли отменить в 2025 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В сети распространялась информация о том, что якобы в Украине хотят отменить выплаты людям с инвалидностью. Однако в ВР нет соответствующего законопроекта.

О том, почему возникли слухи об отмене выплат для людей с инвалидностью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что вызвало беспокойство среди украинцев

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк во время интервью Украинским Новостям сообщил, что хотя в правительстве ходят такие разговоры, с депутатами такие инициативы даже не обсуждаются, а они требуют принятия соответствующих законов. Он отметил, что пока не видит реальной серьезности в реформах социальной защиты, и не поддерживает подход, который предусматривает сокращение выплат.

"Я не воспринимаю реформу как такую, чтобы просто у кого-то забрать деньги. Это неправильный подход", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что власть должна быть готова к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью, которым необходимо не только оказывать социальную помощь, но и создавать условия для трудоустройства.

"Я понимаю, что лицо с инвалидностью во второй группе получает примерно 2 тыс. гривен. За эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо с инвалидности первой группы будет получать 20 000, окей, а вторая, третья - ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги. Создайте условия, чтобы человек мог трудоустроиться", — сказал Цимбалюк.

Будут ли отменять выплаты людям с инвалидностью

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию, отметив, что в парламенте нет законопроекта об отмене выплат людям с инвалидностью, а Кабмин не принимал такого постановления.

По его словам, эти слухи возникли после заявления народного депутата, который сослался на обсуждение в Кабмине. Отменять все выплаты недопустимо, а потому, когда правительство увидит такую реакцию, оно даже не будет рассматривать подобную инициативу.

Гончаренко также попросил украинцев внимательно перечитывать первоисточник подобных новостей, а также заверил, что в случае изменений в выплатах для людей с инвалидностью, он уведомит общественность.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью I группы нуждаются в постоянной помощи, поскольку не могут самостоятельно обеспечивать себя и выполнять базовые бытовые или социальные функции. Для них предусмотрены специальные государственные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что в Украине люди с инвалидностью разных групп могут получать льготы, но для этого нужно подтвердить статус соответствующим удостоверением. Лица с инвалидностью II группы способны себя обслуживать, но не могут работать в стандартных условиях.