Дефицит кадров в Украине - какие профессии востребованы в 2025 году

Люди в офисе. Фото: Freepik

В Украине фиксируют серьезный дефицит кадров во многих отраслях экономики, особенно среди квалифицированных рабочих. Такие профессии, как швея, электромонтер, сантехник, электрик, сварщик, автослесарь, остаются одними из самых востребованных.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

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"Сегодня ситуация на рынке труда является сложной. Если до начала полномасштабной войны проблемой была нехватка вакансий, то теперь мы имеем дело с дефицитом кадров. Это означает, что сейчас — время работника", — отмечает чиновница.

Дефицит в ключевых отраслях экономики

По словам Жовтяк, практически все сферы экономической деятельности сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов. Особенно сложная ситуация наблюдается в отраслях транспорта, строительства и перерабатывающей промышленности.

"Мы прогнозируем, что послевоенное восстановление лишь обострит ситуацию. По оценкам Министерства экономики, в течение следующих десяти лет дефицит рабочей силы может достичь 4,5 млн человек", — подчеркивает она.

Структурная безработица: проблема не нова

Жовтяк отмечает, что проблема дефицита кадров возникла еще до войны. Это так называемая структурная безработица, которая стала следствием многолетнего пренебрежения популяризацией рабочих профессий.

"В течение длительного времени эти профессии считались непрестижными и низкооплачиваемыми. Недавно общалась с сообществом дизайнеров, которые отмечают, что украинцы часто не хотят работать, например, швеями. Это объясняется убеждением, что в этой области очень низкие заработки. Но это не соответствует действительности: реальные зарплаты швей значительно выше. А, например, сварщикам предлагают до 100 тысяч гривен в месяц, а операторам станков с числовым программным управлением — до 120 тысяч гривен", — отметила Жовтяк.

Потребности рынка после войны

После завершения войны Украина столкнется с новыми вызовами: восстановлением экономики и территорий. Это потребует значительного количества рабочих в таких сферах:

строительство и ремонт жилья;

восстановление энергетической инфраструктуры;

обеспечение водо- и газоснабжения;

развитие системы здравоохранения.

"Мы ожидаем роста потребностей в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы. Эти профессии станут чрезвычайно важными для успешного восстановления страны", — резюмировала Жовтяк.

Напомним, за прошлый год средняя зарплата в Украине выросла на 18% и составила 22 500 грн. Наибольший рост зарплаты зафиксирован у радиотехников, управляющих недвижимостью и медицинских директоров.

Также сообщалось, дефицит кадров в Украине является серьезной проблемой, которая требует комплексного подхода. А с развитием технологий и цифровизации меняется и спрос на профессии — недавно эксперты назвали самые популярные специальности на ближайшие 5 лет.