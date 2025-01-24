Ринок праці через п'ять років – нові тенденції та виклики

Ринок праці зміниться – які професії будуть популярні за 5 років
З розвитком технологій і зміною глобального порядку денного, ринок праці зазнає значних змін. Основні фактори, які впливатимуть на роботу в найближчі роки, — це цифровізація, кліматичні зміни, зростання вартості життя та геополітична нестабільність.
В дослідження Future of Jobs Report 2025 проаналізували та назвали затребувані професії майбутнього.
До 2030 року найбільше зростання попиту прогнозується для спеціалістів, що працюють у сфері технологій:
- фінтех-інженери;
- ШІ-фахівці;
- експерти з машинного навчання.
Водночас стабільно затребуваними залишаться професії в інших секторах:
викладачі середніх і вищих навчальних закладів;
- працівники сільського господарства;
- водії доставки;
- будівельники;
- продавці;
- працівники харчової промисловості;
- медсестри та доглядальники;
- соціальні працівники.
Кого можуть замінити технології
Дослідження також попереджає про зникнення або скорочення попиту на деякі професії через автоматизацію та нові інструменти:
- касири;
- квиткові контролери;
- адміністративні асистенти;
- секретарі;
- працівники поштових служб;
- банківські касири;
- оператори з введення даних.
Навички майбутнього
У найближчі п’ять років 39% нинішніх навичок працівників зазнають змін. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, потрібно розвивати такі компетенції:
- робота з мережами та комунікаційними системами;
- знання кібербезпеки;
- управління довкіллям та екологічними процесами.
Ринок праці швидко адаптується до викликів сучасності. Для успішної кар’єри важливо не лише освоювати нові професії, а й постійно вдосконалювати свої навички, орієнтуючись на тенденції майбутнього.
Як повідомлялось, на кінець грудня 2024 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні знизилася до найнижчого рівня за всю історію спостережень – 94,2 тисячі осіб. З них понад 80% становлять жінки – це приблизно 75,8 тисячі осіб.
Зазначимо також, що в Україна ринок праці активно змінюється, реагуючи на нові виклики та умови. Упродовж 2024 року спостерігалася загальна тенденція до зростання рівня заробітних плат. Однак, водночас у деяких професійних сферах зафіксовано суттєве зниження доходів.
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