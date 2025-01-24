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Ринок праці зміниться – які професії будуть популярні за 5 років

24 січня 2025 16:58
Катерина Балаєва - редактор
Ринок праці через п'ять років – нові тенденції та виклики
Люди в офісі. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

З розвитком технологій і зміною глобального порядку денного, ринок праці зазнає значних змін. Основні фактори, які впливатимуть на роботу в найближчі роки, — це цифровізація, кліматичні зміни, зростання вартості життя та геополітична нестабільність.

В дослідження Future of Jobs Report 2025 проаналізували та назвали затребувані професії майбутнього.

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До 2030 року найбільше зростання попиту прогнозується для спеціалістів, що працюють у сфері технологій:

  • фінтех-інженери;
  • ШІ-фахівці;
  • експерти з машинного навчання.

Водночас стабільно затребуваними залишаться професії в інших секторах:
викладачі середніх і вищих навчальних закладів;

  • працівники сільського господарства;
  • водії доставки;
  • будівельники;
  • продавці;
  • працівники харчової промисловості;
  • медсестри та доглядальники;
  • соціальні працівники.

Кого можуть замінити технології

Дослідження також попереджає про зникнення або скорочення попиту на деякі професії через автоматизацію та нові інструменти:

  • касири;
  • квиткові контролери;
  • адміністративні асистенти;
  • секретарі;
  • працівники поштових служб;
  • банківські касири;
  • оператори з введення даних.

Навички майбутнього

У найближчі п’ять років 39% нинішніх навичок працівників зазнають змін. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, потрібно розвивати такі компетенції:

  • робота з мережами та комунікаційними системами;
  • знання кібербезпеки;
  • управління довкіллям та екологічними процесами.

Ринок праці швидко адаптується до викликів сучасності. Для успішної кар’єри важливо не лише освоювати нові професії, а й постійно вдосконалювати свої навички, орієнтуючись на тенденції майбутнього.

Як повідомлялось, на кінець грудня 2024 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні знизилася до найнижчого рівня за всю історію спостережень – 94,2 тисячі осіб. З них понад 80% становлять жінки – це приблизно 75,8 тисячі осіб.

Зазначимо також, що в Україна ринок праці активно змінюється, реагуючи на нові виклики та умови. Упродовж 2024 року спостерігалася загальна тенденція до зростання рівня заробітних плат. Однак, водночас у деяких професійних сферах зафіксовано суттєве зниження доходів.

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