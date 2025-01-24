Ринок праці через п'ять років – нові тенденції та виклики

Люди в офісі. Фото: Freepik

З розвитком технологій і зміною глобального порядку денного, ринок праці зазнає значних змін. Основні фактори, які впливатимуть на роботу в найближчі роки, — це цифровізація, кліматичні зміни, зростання вартості життя та геополітична нестабільність.

В дослідження Future of Jobs Report 2025 проаналізували та назвали затребувані професії майбутнього.

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До 2030 року найбільше зростання попиту прогнозується для спеціалістів, що працюють у сфері технологій:

фінтех-інженери;

ШІ-фахівці;

експерти з машинного навчання.

Водночас стабільно затребуваними залишаться професії в інших секторах:

викладачі середніх і вищих навчальних закладів;

працівники сільського господарства;

водії доставки;

будівельники;

продавці;

працівники харчової промисловості;

медсестри та доглядальники;

соціальні працівники.

Кого можуть замінити технології

Дослідження також попереджає про зникнення або скорочення попиту на деякі професії через автоматизацію та нові інструменти:

касири;

квиткові контролери;

адміністративні асистенти;

секретарі;

працівники поштових служб;

банківські касири;

оператори з введення даних.

Навички майбутнього

У найближчі п’ять років 39% нинішніх навичок працівників зазнають змін. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, потрібно розвивати такі компетенції:

робота з мережами та комунікаційними системами;

знання кібербезпеки;

управління довкіллям та екологічними процесами.

Ринок праці швидко адаптується до викликів сучасності. Для успішної кар’єри важливо не лише освоювати нові професії, а й постійно вдосконалювати свої навички, орієнтуючись на тенденції майбутнього.

Як повідомлялось, на кінець грудня 2024 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні знизилася до найнижчого рівня за всю історію спостережень – 94,2 тисячі осіб. З них понад 80% становлять жінки – це приблизно 75,8 тисячі осіб.

Зазначимо також, що в Україна ринок праці активно змінюється, реагуючи на нові виклики та умови. Упродовж 2024 року спостерігалася загальна тенденція до зростання рівня заробітних плат. Однак, водночас у деяких професійних сферах зафіксовано суттєве зниження доходів.