Рынок труда через пять лет – новые тенденции и вызовы

Люди в офисе. Фото: Freepik

С развитием технологий и изменением глобальной повестки дня, рынок труда претерпит значительные изменения. Основные факторы, которые будут влиять на работу в ближайшие годы, — это цифровизация, климатические изменения, рост стоимости жизни и геополитическая нестабильность.

В исследовании Future of Jobs Report 2025 проанализировали и назвали востребованные профессии будущего.

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До 2030 года наибольший рост спроса прогнозируется для специалистов, работающих в сфере технологий:

финтех-инженеры;

ИИ-специалисты;

эксперты по машинному обучению.

В то же время стабильно востребованными останутся профессии в других секторах:

преподаватели средних и высших учебных заведений;

работники сельского хозяйства;

водители доставки;

строители;

продавцы;

работники пищевой промышленности;

медсестры и сиделки;

социальные работники.

Кого могут заменить технологии

Исследование также предупреждает об исчезновении или сокращении спроса на некоторые профессии из-за автоматизации и новых инструментов:

кассиры;

билетные контролеры;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

операторы по вводу данных.

Навыки будущего

В ближайшие пять лет 39% нынешних навыков работников претерпят изменения. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно развивать следующие компетенции

работа с сетями и коммуникационными системами;

знание кибербезопасности;

управление окружающей средой и экологическими процессами.

Рынок труда быстро адаптируется к вызовам современности. Для успешной карьеры важно не только осваивать новые профессии, но и постоянно совершенствовать свои навыки, ориентируясь на тенденции будущего.

Как сообщалось, на конец декабря 2024 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине снизилось до самого низкого уровня за всю историю наблюдений — 94,2 тысячи человек. Из них более 80% составляют женщины — это примерно 75,8 тысячи человек.

Отметим также, что в Украине рынок труда активно меняется, реагируя на новые вызовы и условия. В течение 2024 года наблюдалась общая тенденция к росту уровня заработных плат. Однако, в то же время в некоторых профессиональных сферах зафиксировано существенное снижение доходов.