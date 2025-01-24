Рынок труда через пять лет – новые тенденции и вызовы

Рынок труда изменится — популярные профессии через 5 лет
С развитием технологий и изменением глобальной повестки дня, рынок труда претерпит значительные изменения. Основные факторы, которые будут влиять на работу в ближайшие годы, — это цифровизация, климатические изменения, рост стоимости жизни и геополитическая нестабильность.
В исследовании Future of Jobs Report 2025 проанализировали и назвали востребованные профессии будущего.
До 2030 года наибольший рост спроса прогнозируется для специалистов, работающих в сфере технологий:
- финтех-инженеры;
- ИИ-специалисты;
- эксперты по машинному обучению.
В то же время стабильно востребованными останутся профессии в других секторах:
- преподаватели средних и высших учебных заведений;
- работники сельского хозяйства;
- водители доставки;
- строители;
- продавцы;
- работники пищевой промышленности;
- медсестры и сиделки;
- социальные работники.
Кого могут заменить технологии
Исследование также предупреждает об исчезновении или сокращении спроса на некоторые профессии из-за автоматизации и новых инструментов:
- кассиры;
- билетные контролеры;
- административные ассистенты;
- секретари;
- работники почтовых служб;
- банковские кассиры;
- операторы по вводу данных.
Навыки будущего
В ближайшие пять лет 39% нынешних навыков работников претерпят изменения. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно развивать следующие компетенции
- работа с сетями и коммуникационными системами;
- знание кибербезопасности;
- управление окружающей средой и экологическими процессами.
Рынок труда быстро адаптируется к вызовам современности. Для успешной карьеры важно не только осваивать новые профессии, но и постоянно совершенствовать свои навыки, ориентируясь на тенденции будущего.
Как сообщалось, на конец декабря 2024 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине снизилось до самого низкого уровня за всю историю наблюдений — 94,2 тысячи человек. Из них более 80% составляют женщины — это примерно 75,8 тысячи человек.
Отметим также, что в Украине рынок труда активно меняется, реагируя на новые вызовы и условия. В течение 2024 года наблюдалась общая тенденция к росту уровня заработных плат. Однако, в то же время в некоторых профессиональных сферах зафиксировано существенное снижение доходов.
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