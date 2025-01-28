Дефіцит кадрів в Україні — які професії затребувані у 2025 році

Люди в офісі. Фото: Freepik

В Україні фіксують серйозний дефіцит кадрів у багатьох галузях економіки, особливо серед кваліфікованих робітників. Такі професії, як швачка, електромонтер, сантехнік, електрик, зварник, автослюсар, залишаються одними з найбільш затребуваних.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Читайте також:

"Сьогодні ситуація на ринку праці є складною. Якщо до початку повномасштабної війни проблемою була нестача вакансій, то тепер ми маємо справу з дефіцитом кадрів. Це означає, що зараз — час працівника", — зазначає чиновниця.

Дефіцит у ключових галузях економіки

За словами Жовтяк, практично всі сфери економічної діяльності стикаються з браком кваліфікованих фахівців. Особливо складна ситуація спостерігається в галузях транспорту, будівництва та переробної промисловості.

"Ми прогнозуємо, що післявоєнне відновлення лише загострить ситуацію. За оцінками Міністерства економіки, протягом наступних десяти років дефіцит робочої сили може досягти 4,5 млн осіб", — підкреслює вона.

Структурне безробіття: проблема не нова

Жовтяк наголошує, що проблема дефіциту кадрів виникла ще до війни. Це так зване структурне безробіття, яке стало наслідком багаторічного нехтування популяризацією робітничих професій.

"Протягом тривалого часу ці професії вважалися непрестижними та низькооплачуваними. Нещодавно спілкувалася зі спільнотою дизайнерів, які зазначають, що українці часто не хочуть працювати, наприклад, швачками. Це пояснюється переконанням, що в цій галузі дуже низькі заробітки. Але це не відповідає дійсності: реальні зарплати швачок значно вищі. А, наприклад, зварникам пропонують до 100 тисяч гривень на місяць, а операторам верстатів із числовим програмним управлінням — до 120 тисяч гривень", — зазначила Жовтяк.

Потреби ринку після війни

Після завершення війни Україна стикнеться з новими викликами: відновленням економіки та територій. Це вимагатиме значної кількості робітників у таких сферах:

будівництво та ремонт житла;

відновлення енергетичної інфраструктури;

забезпечення водо- та газопостачання;

розвиток системи охорони здоров'я.

"Ми очікуємо зростання потреб у молодшому медичному персоналі, а також працівниках соціальної сфери. Ці професії стануть надзвичайно важливими для успішного відновлення країни", — резюмувала Жовтяк.

Нагадаємо, за минулий рік середня зарплата в Україні зросла на 18% і склала 22 500 грн. Найбільше зростання зарплати зафіксовано у радіотехніків, управляючих нерухомістю та медичних директорів.

Також повідомлялось, дефіцит кадрів в Україні є серйозною проблемою, яка потребує комплексного підходу. А з розвитком технологій та цифровізації змінюється і попит на професії — нещодавно експерти назвали найпопулярніші спеціальності на найближча 5 років.