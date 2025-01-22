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Ринок "синіх комірців" — хто з фахівців заробляє найбільше

22 січня 2025 16:06
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Ринок праці в Україні – скільки платять "синім комірцям" в 2025 році
Робітник на виробництві. Фото: freepik.com
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Представники робітничих професій (так звані "сині" або "блакитні комірці") дуже важливі для економіки будь-якої країни та функціонування суспільства в цілому. Їхня робота зазвичай пов’язана з ручною або фізичною працею та спеціальними навичками, які вони здобувають під час навчання у професійно-технічних закладах. 

Редакція Новини.LIVE розбиралась, на яку зарплатню можуть розраховувати таці фахівці в 2025 році.

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Які виклики стоять перед ринком праці у 2025 році

За прогнозом президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, ринок праці в цьому році зіткнеться з серйозним дефіцитом працівників — не вистачатиме близько 500 тис. осіб. На думку експерта, найбільш нестача буде серед представників робітничих професій та технічних спеціальностей. Така ситуація виникла через брак фахівців з потрібними професійними навичками та посилення конкуренції між роботодавцями за кваліфіковані кадри, адже багато українців-фахівців виїхали за кордон з початку повномасштабної війни, а серед тих, хто залишився, падає інтерес до робітничих спеціальностей.

В свою чергу провідний експерт ринку праці Сергій Марченко зазначає, що зараз в Україні найбільш затребуваними професіями є чоловічі, зокрема, вантажники та слюсарі. Також дуже потрібні фахівці серед операторів верстатів, робітників на промисловому або будівельному підприємстві. 

Скільки платять "синім комірцям" в 2025 році

Згідно з даними Work.ua, зарплати представників робітничих професій за рік збільшились в середньому на 20% — найбільший приріст (88%) у радіотехників, а найменший (9%) — в інженерів на виробництві.

В цілому ТОП-10 популярних робітничих посад має такий вигляд:

  • вантажник, різноробочий (зарплата — 20 тис. грн, приріст за рік +20%);
  • пакувальниця (19 тис. грн, +19%);
  • зварювальник (30 тис. грн, +30%);
  • швачка (21,5 тис. грн, +13%);
  • електрик (23,5 тис. грн, +27%);
  • кондитер (21,3 тис. грн, +25%);
  • лаборант (18 тис. грн, +20%;
  • монтажник (30 тис. грн, +28%);
  • слюсар (23,5 тис. грн, +18%).

Найменш популярні ліпник (зарплата 18 тис. грн, +13% за рік), інженер машинобудування (30 тис. грн, +9%), кераміст (50 тис. грн, +25%), інструментальник (25 тис. грн, +25%) та інженер на виробництво (30 тис. грн, +9%). 

Зазначимо, що незважаючи на непопулярність, зарплата у кераміста є найвищою серед всіх робітничих спеціальностей. Також високо оплачується — 40 тис. грн — праця головного інженера (+23% за рік), начальника виробництва (+33%), технічного директора (+23%). Трохи менше — 37,5 тис. грн — отримують автослюсар (+25%), програміст ЧПУ (+15%) та радіотехнік.

Найнижчі зарплати — 17,5 тис. грн — отримують прасувальниці (+9% за рік) та метрологи (-13%), рукодільниці (15 тис. грн, не змінився рівень зарплати порівняно з 2024 роком), кочегари (13,5 тис. грн, +13%) та маркувальники (10,5 тис. грн, +5%).

Як повідомлялось, ринок праці продовжує адаптуватися до нових викликів. У 2024 році спостерігалася позитивна динаміка зарплат, попри це, за деякими професіями відбулося значне зниження оплати праці.

Крім того, українці продовжують шукати додаткові джерела отримання грошей і стало відомо, в яких сферах підробітку в Україні платять найбільше. 

зарплати робота гроші працівники ринок праці

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