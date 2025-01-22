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Рынок "синих воротничков" — кто зарабатывает больше

22 января 2025 16:06
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Рынок труда в Украине – сколько платят "синим воротничкам" в 2025 году
Рабочий на производстве. Фото: freepik.com
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Представители рабочих профессий (так называемые "синие" или "голубые воротнички") очень важны для экономики любой страны и функционирования общества в целом. Их работа обычно связана с ручным или физическим трудом и специальными навыками, которые они приобретают во время обучения в профессионально-технических заведениях.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, на какую зарплату могут рассчитывать эти специалисты в 2025 году.

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По прогнозу президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, рынок труда в этом году столкнется с серьезным дефицитом работников — не будет хватать около 500 тыс. человек. По мнению эксперта, наиболее нехватка будет среди представителей рабочих профессий и технических специальностей. Такая ситуация возникла из-за нехватки специалистов с нужными профессиональными навыками и усиления конкуренции между работодателями за квалифицированные кадры, ведь многие украинцы-специалисты выехали за границу с начала полномасштабной войны, а среди тех, кто остался, падает интерес к рабочим специальностям.

В свою очередь ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко отмечает, что сейчас в Украине наиболее востребованными профессиями являются мужские, в частности, грузчики и слесари. Также очень нужны специалисты среди операторов станков, рабочих на промышленном или строительном предприятии.

Сколько платят "синим воротничкам" в 2025 году

Согласно данным Work.ua, зарплаты представителей рабочих профессий за год увеличились в среднем на 20% - наибольший прирост (88%) у радиотехников, а наименьший (9%) — у инженеров на производстве.

В целом ТОП-10 популярных рабочих должностей выглядит так:

  • грузчик, разнорабочий (зарплата — 20 тыс. грн, прирост за год +20%);
  • упаковщица (19 тыс. грн, +19%);
  • сварщик (30 тыс. грн, +30%);
  • швея (21,5 тыс. грн, +13%);
  • электрик (23,5 тыс. грн, +27%);
  • кондитер (21,3 тыс. грн, +25%);
  • лаборант (18 тыс. грн, +20%;
  • монтажник (30 тыс. грн, +28%);
  • слесарь (23,5 тыс. грн, +18%).

Наименее популярны лепщик (зарплата 18 тыс. грн, +13% за год), инженер машиностроения (30 тыс. грн, +9%), керамист (50 тыс. грн, +25%), инструментальщик (25 тыс. грн, +25%) и инженер на производство (30 тыс. грн, +9%).

Отметим, что несмотря на непопулярность, зарплата у керамиста является самой высокой среди всех рабочих специальностей. Также высоко оплачивается — 40 тыс. грн — труд главного инженера (+23% за год), начальника производства (+33%), технического директора (+23%). Чуть меньше — 37,5 тыс. грн — получают автослесарь (+25%), программист ЧПУ (+15%) и радиотехник.

Наименьшие зарплаты — 17,5 тыс. грн — получают гладильщицы (+9% за год) и метрологи (-13%), рукодельницы (15 тыс. грн, не изменился уровень зарплаты по сравнению с 2024 годом), кочегары (13,5 тыс. грн, +13%) и маркировщики (10,5 тыс. грн, +5%).

Как сообщалось, рынок труда продолжает адаптироваться к новым вызовам. В 2024 году наблюдалась положительная динамика зарплат, несмотря на это, по некоторым профессиям произошло значительное снижение оплаты труда.

Кроме того, украинцы продолжают искать дополнительные источники получения денег и стало известно, в каких сферах подработки в Украине платят больше всего.

зарплаты работа деньги сотрудники рынок труда

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