Середня зарплата в Україні зросла — скільки заробляють українці у 2025 році

Українські гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Протягом 2024 року середня зарплата в Україні постійно зростала. Порівняно з січнем торік середній рівень оплати зріс на 18%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилася середня зарплата в Україні станом на січень 2025 року, посилаючись на дані Work.ua.

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Як змінився рівень середньої зарплати в Україні

У січні 2024 року середня зарплата в Україні складала 19 000 грн, але протягом року спостерігалося її поступове підвищення, яке досягло позначки 22 500 грн у січні 2025 року.

Зростання середнього рівня зарплати в Україні. Фото: скриншот

Зростання було найбільш помітним у таких професійних категоріях:

радіотехніки (+88%);

управляючі нерухомістю (+81%);

медичні директори (+64%);

теплотехніки (+62%);

інструктори в автошколах (+56%).

Найбільше вакансій розміщено у діапазоні зарплат 17 001-21 000 грн, який охоплює 20,6% усіх пропозицій. Загалом, зарплатна статистика відображає позитивну тенденцію для кандидатів, що свідчить про підвищення привабливості певних професій.

Розріз вакансій за зарплатами. Фото: скриншот

Водночас кількість вакансій скоротилася на 10%. У січні 2024 року роботодавці пропонували 86 862 вакансії, а в січні 2025 року цей показник зменшився до 78 597 вакансій. Попри це, попит на працівників у багатьох сферах залишається стабільним, а конкуренція на ринку праці зростає.

Зменшення кількості вакансій за 2024 рік. Фото: скриншот

Нагадаємо, у будь-якій економіці країни важливими є представники робітничих професій. Зазвичай вони займаються ручною або фізичною працею та мають спеціальні навички.

Також ми писали, що працівники центральних державних органів України у грудні 2024 року отримували середні зарплати на рівні 79,8 тис. грн. Цей показник більш ніж удвічі перевищує суми у січні, коли вони отримували 38,6 тис. грн.