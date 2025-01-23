Робота в Україні та Польщі – як відрізняються середні зарплати

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Зарплати українців і поляків сильно відрізняються, проте і витрати не тотожні. Згідно з даними кадрових порталів, середній дохід в Україні становить 22 500 грн/міс. А заробітна плата у Польщі доходить до 8 478 злотих брутто (до вирахування податків і зборів). Тобто орієнтовно 88 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки отримують українські та польські працівники на аналогічних посадах.

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Зарплати в Україні та Польщі

Ми перевірили пропозиції на спеціалізованих порталах і з’ясували, скільки роботодавці пропонують українцям. Зауважимо, реальний дохід може трохи відрізнятися від суми в оголошенні. Проте це середні показники, що демонструють ситуацію на вітчизняному ринку праці.

За інформацією великого кадрового порталу Work.ua, українці мають такі середні зарплати на різних популярних посадах:

вчитель молодших класів — 16 500 грн;

касир — 18 700 грн;

продавець-консультант — 19 000 грн;

офіціант — 20 600 грн;

юрист — 22 500 грн;

бухгалтер — 24 000 грн;

водій — 30 000 грн.

Що стосується Польщі, то суми кардинально відрізняються. Наприклад, вчителі початкових класів можуть заробляти в середньому 6 000-8 500 злотих (від 62 000 до 88 000 грн). Рівень доходу залежить від педагогічної завантаженості, як і в Україні.

Бухгалтерам платять від 7 500 до 12 000 злотих (від 77 000 до 125 000 грн) у великих містах, зокрема Варшаві. В маленьких населених пунктах оклади стартують від 4 600 злотих у середньому (від 47 000 грн). З іншими популярними вакаціями зарплатна ситуація така:

касир — від 5 800 до 7 000 злотих (60 000-72 000 грн);

продавець-консультант — від 5 000 до 7 000 злотих (51 000-72 000 грн);

офіціант — від 4 800 до 8 000 злотих (50 000-83 000 грн);

юрист — від 5 000 до 11 000 злотих (51 000-115 000 грн);

водій — від 7 000 до 12 000 злотих (72 000-125 000 грн).

Варто пам’ятати, що це суми брутто. Після вирахування податків і різноманітних соціальних внесків (пенсійного, в разі втрати працездатності, за медичне страхування тощо) розмір доходу значно зменшиться. Поляки отримують "на руки" орієнтовно дві третіх від заявленої в оголошеннях зарплати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за деякі порушення батьків можуть оштрафувати в Польщі. Зокрема за недотримання вимог щодо обов’язкових щеплень. Планується здійснити масштабні перевірки громадян щодо вакцинації дітей, які організує Головна санітарна інспекція.

Також ми писали, що українці можуть працювати в Польщі та Німеччині, не знаючи національну мову. Звісно, пропозиції роботи будуть обмежені, як і зарплати. Наприклад, у Польщі наймають на виробничі підприємства, склади та будівельні майданчики.