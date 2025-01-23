Работа в Украине и Польше – как отличаются средние зарплаты

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Зарплаты украинцев и поляков сильно отличаются, однако и расходы не тождественны. Согласно данным кадровых порталов, средний доход в Украине составляет 22 500 грн/мес. А заработная плата в Польше доходит до 8 478 злотых брутто (до вычета налогов и сборов). То есть ориентировочно 88 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получают украинские и польские сотрудники на аналогичных должностях.

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Зарплаты в Украине и Польше

Мы проверили предложения на специализированных порталах и выяснили, сколько работодатели предлагают украинцам. Отметим, реальный доход может немного отличаться от суммы в объявлении. Однако это средние показатели, демонстрирующие ситуацию на отечественном рынке труда.

По информации крупного кадрового портала Work.ua, украинцы имеют такие средние зарплаты на разных популярных должностях:

учитель младших классов — 16 500 грн;

кассир — 18 700 грн;

продавец-консультант — 19 000 грн;

официант — 20 600 грн;

юрист — 22 500 грн;

бухгалтер — 24 000 грн;

водитель — 30 000 грн.

Что касается Польши, то суммы кардинально отличаются. Например, учителя начальных классов могут зарабатывать в среднем 6 000-8 500 злотых (от 62 000 до 88 000 грн). Уровень дохода зависит от педагогической загруженности, как и в Украине.

Бухгалтерам платят от 7 500 до 12 000 злотых (от 77 000 до 125 000 грн) в крупных городах, в частности Варшаве. В маленьких населенных пунктах оклады стартуют от 4 600 злотых в среднем (от 47 000 грн). С другими популярными вакациями зарплатная ситуация такая:

кассир — от 5 800 до 7 000 злотых (60 000-72 000 грн);

продавец-консультант — от 5 000 до 7 000 злотых (51 000-72 000 грн);

официант — от 4 800 до 8 000 злотых (50 000-83 000 грн);

юрист — от 5 000 до 11 000 злотых (51 000-115 000 грн);

водитель — от 7 000 до 12 000 злотых (72 000-125 000 грн);

Стоит помнить, что это суммы брутто. После вычета налогов и разнообразных социальных взносов (пенсионного, в случае потери трудоспособности, за медицинское страхование и т.д.) размер дохода значительно уменьшится. Поляки получают "на руки" ориентировочно две трети от заявленной в объявлениях зарплаты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за некоторые нарушения родителей могут оштрафовать в Польше. В частности за несоблюдение требований относительно обязательных прививок. Планируется осуществить масштабные проверки граждан относительно вакцинации детей, которые организует Главная санитарная инспекция.

Также мы писали, что украинцы могут работать в Польше и Германии, не зная национальный язык. Конечно, предложения работы будут ограничены, как и зарплаты. Например, в Польше нанимают на производственные предприятия, склады и строительные площадки.