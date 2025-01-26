Средняя зарплата в Украине выросла — сколько зарабатывают украинцы в 2025 году

Украинцы стали получать больше — какая средняя зарплата в 2025
В течение 2024 года средняя зарплата в Украине постоянно росла. По сравнению с январем прошлого года средний уровень оплаты вырос на 18%.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменилась средняя зарплата в Украине по состоянию на январь 2025 года, ссылаясь на данные Work.ua.
Как изменился уровень средней зарплаты в Украине
В январе 2024 года средняя зарплата в Украине составляла 19 000 грн, но в течение года наблюдалось ее постепенное повышение, которое достигло отметки 22 500 грн в январе 2025 года.
Рост был наиболее заметным в таких профессиональных категориях:
- радиотехники (+88%);
- управляющие недвижимостью (+81%);
- медицинские директора (+64%);
- теплотехники (+62%);
- инструкторы в автошколах (+56%).
Больше всего вакансий размещено в диапазоне зарплат 17 001-21 000 грн, который охватывает 20,6% всех предложений. В общем, зарплатная статистика отражает положительную тенденцию для кандидатов, что свидетельствует о повышении привлекательности определенных профессий.
В то же время количество вакансий сократилось на 10%. В январе 2024 года работодатели предлагали 86 862 вакансии, а в январе 2025 года этот показатель уменьшился до 78 597 вакансий. Несмотря на это, спрос на работников во многих сферах остается стабильным, а конкуренция на рынке труда растет.
Напомним, в любой экономике страны важны представители рабочих профессий. Обычно они занимаются ручным или физическим трудом и имеют специальные навыки.
Также мы писали, что работники центральных государственных органов Украины в декабре 2024 года получали средние зарплаты на уровне 79,8 тыс. грн. Этот показатель более чем вдвое превышает суммы в январе, когда они получали 38,6 тыс. грн.
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