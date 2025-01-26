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Украинцы стали получать больше — какая средняя зарплата в 2025

26 января 2025 07:31
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Средняя зарплата в Украине выросла — сколько зарабатывают украинцы в 2025 году
Украинские деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В течение 2024 года средняя зарплата в Украине постоянно росла. По сравнению с январем прошлого года средний уровень оплаты вырос на 18%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменилась средняя зарплата в Украине по состоянию на январь 2025 года, ссылаясь на данные Work.ua.

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Как изменился уровень средней зарплаты в Украине

В январе 2024 года средняя зарплата в Украине составляла 19 000 грн, но в течение года наблюдалось ее постепенное повышение, которое достигло отметки 22 500 грн в январе 2025 года.

Средняя заработная плата в Украине
Рост среднего уровня зарплаты в Украине. Фото: скриншот

Рост был наиболее заметным в таких профессиональных категориях:

  • радиотехники (+88%);
  • управляющие недвижимостью (+81%);
  • медицинские директора (+64%);
  • теплотехники (+62%);
  • инструкторы в автошколах (+56%).

Больше всего вакансий размещено в диапазоне зарплат 17 001-21 000 грн, который охватывает 20,6% всех предложений. В общем, зарплатная статистика отражает положительную тенденцию для кандидатов, что свидетельствует о повышении привлекательности определенных профессий.

Наибольшее количество вакансий по зарплатам
Разрез вакансий по зарплатам. Фото: скриншот

В то же время количество вакансий сократилось на 10%. В январе 2024 года работодатели предлагали 86 862 вакансии, а в январе 2025 года этот показатель уменьшился до 78 597 вакансий. Несмотря на это, спрос на работников во многих сферах остается стабильным, а конкуренция на рынке труда растет.

Уменьшение количества вакансий за 2024 год
Уменьшение количества вакансий за 2024 год. Фото: скриншот

Напомним, в любой экономике страны важны представители рабочих профессий. Обычно они занимаются ручным или физическим трудом и имеют специальные навыки.

Также мы писали, что работники центральных государственных органов Украины в декабре 2024 года получали средние зарплаты на уровне 79,8 тыс. грн. Этот показатель более чем вдвое превышает суммы в январе, когда они получали 38,6 тыс. грн.

зарплаты работа украинцы доходы рынок труда вакансии

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08:17 Вынесли товара на 17 тыс. грн — в Киеве судили воров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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