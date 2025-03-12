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Неутешительный прогноз — кому из IT грозит развитие ИИ

12 марта 2025 14:57
Катерина Балаева - редактор
Развитие ИИ ударит по одной из профессий — кого могут уволить за год
Мужчина работает за компьютером. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Профессия программиста оказалась под угрозой исчезновения. Такое резонансное заявление сделал Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, которая специализируется на создании безопасного и полезного искусственного интеллекта. Этот прогноз, хоть и звучит довольно радикально, имеет под собой определенную почву.

Как сообщает ОКО, Амодей прогнозирует, что уже через 3-6 месяцев 90% кода будет создаваться нейросетями, а через год эта цифра приблизится к 100%. Это означает, что большинство программистов могут оказаться без работы значительно раньше, чем ожидалось.

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"У меня есть определенное беспокойство. С одной стороны я считаю, что сравнительное преимущество — это очень мощный инструмент. Если взять кодирование, программирование, где ИИ достигает наибольшего прогресса, мы видим, что скоро, думаю за 3-6 месяцев, ИИ будет писать 90% кода. А через год — почти весь код", — подчеркнул Амодей.

Реальна ли угроза для разработчиков

Утверждение о полном исчезновении профессии кажется преувеличенным. Однако бесспорно, что роль программистов меняется. Уже сегодня инструменты на основе ИИ, такие как GitHub Copilot, ChatGPT или CodeWhisperer, значительно облегчают процесс написания кода, автоматизируют рутинные задачи и повышают производительность.

Но есть и другая сторона медали: ИИ пока не способен создавать полноценные масштабные проекты без вмешательства человека. Он отлично работает с шаблонными задачами, оптимизирует код и исправляет ошибки, однако сложная архитектура программного обеспечения, разработка стратегий, критическое мышление и креативный подход все еще остаются прерогативой человека.

Как программистам адаптироваться к изменениям

Чтобы остаться востребованными в новой реальности, специалисты должны изменить подход к работе.

  • Освоение новых технологий. Вместо того чтобы бороться с ИИ, стоит научиться использовать его в своей работе. Умение эффективно работать с AI-ассистентами станет важным конкурентным преимуществом.
  • Смещение акцента на дизайн и архитектуру. Написание кода может автоматизироваться, но создание сложных систем, продумывание архитектуры и стратегическое планирование останутся ключевыми задачами человека.
  • Фокус на soft skills. Аналитическое мышление, критический взгляд на проблему, коммуникация и умение работать в команде — это то, чего пока не может заменить ни один ИИ.
  • Более глубокое понимание доменных знаний. Программист с экспертизой в определенной области (медицине, финансах, кибербезопасности) будет иметь гораздо больше шансов остаться в профессии, чем тот, кто просто пишет код.

Таким образом, программисты, вероятно, не исчезнут полностью, но их роль в мире технологий существенно изменится. Разработчики, которые адаптируются к новым условиям, продолжат работать, но их обязанности сместятся от написания кода к более стратегическим задачам. Те же, кто не приспособятся, действительно могут оказаться вне рынка труда.

Как сообщалось, китайские разработчики создали Manus — первого ИИ-агента, который работает без участия человека. В отличие от популярных чат-ботов, Manus самостоятельно принимает решения и выполняет сложные задачи. Этот агент способен к автономной работе, что открывает новые возможности для автоматизации процессов.

Отметим, в последние годы технологии развиваются чрезвычайно быстро, особенно в Восточной Европе, где происходит активная цифровая трансформация. Несмотря на то, что внедрение искусственного интеллекта в этом регионе отстает от западных стран, наблюдается положительная динамика. 

работа Программисты искусственный интеллект программное обеспечение искусственный интеллект

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