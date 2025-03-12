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5 викликів впровадження ШІ у східноєвропейському бізнесі

12 березня 2025 06:32
Антон Спірідонов - Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Антон Спірідонов
Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Впровадження ШІ у східноєвропейському бізнесі — п'ять викликів
Динаміка впровадження штучного інтелекту у східноєвропейському бізнесі
Антон Спірідонов - Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Антон Спірідонов
Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO

Технологічний ландшафт останнім часом змінюється усе швидше, ви теж це помітили? За моїми спостереженнями, регіон Східної Європи переживає справжню цифрову трансформацію. Хоча рівень впровадження штучного інтелекту тут нижчий порівняно із західними сусідами, динаміка усе ж помітна.

За даними Євростату, вже 13,5% підприємств у ЄС використовують технології ШІ. Звісно, такі країни Західної Європи, як Данія, Швеція та Бельгія впевнено лідирують з показниками 27,6%, 25,1% та 24,7% відповідно. Але й у Східній — Болгарія досягла 6,5%, Польща — 5,9%, Румунія — 3,1%. І може здавалося б, не надто вражаюче. Але...

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За лаштунками статистики

Кожен п'ятий керівник, з яким я спілкуюся, розповідає про експерименти з ШІ. За даними дослідження Європейської Комісії, 38% європейських компаній вже занурились у світ штучного інтелекту, тоді як рік тому таких було лише 25%. Втім, повна інтеграція ШІ залишається рідкісним явищем — близько 5% підприємств наважились на цей крок.

Згідно з моїми дослідженнями, великі логістичні компанії досягають значно вищого рівня автоматизації процесів за допомогою ШІ — в середньому 41%, тоді як малий бізнес демонструє показник лише у 11%. Така суттєва різниця у впровадженні технологій між великими та малими підприємствами вражає навіть досвідчених фахівців галузі.

Галузевий прорив

І у моїй практиці це також підтверджується, за даними міжнародної консалтингової компанії Gartner найчастіше з ШІ експериментують ІТ-компанії (близько 49%) та науково-технічні організації (30,5%). У Східній Європі особливо цікава ситуація — тут першість тримають банки та ритейл. Чому? Бо саме вони найбільше потребують автоматизації процесів та покращення клієнтського досвіду.

2023 рік став переломним — доступні генеративні ШІ-технології буквально підірвали ринок. Тепер навіть невеликі східноєвропейські компанії можуть дозволити собі використовувати GPT-4 для прискорення розробки та створення контенту. Хіба не дивовижно?

Реальні виклики

Давайте зазирнемо за лаштунки одного з моїх останніх проєктів. Минулого місяця я консультував виробничу компанію середнього розміру щодо впровадження ШІ. Їхній технічний директор показав мені застарілу систему обліку, яка працювала ще з 2015 року. Він зізнався, що компанія прагне змін, але не знає з чого почати. Саме такі випадки наочно демонструють три ключові перешкоди, з якими я постійно стикаюся в Crowe Mikhailenko: низька цифрова зрілість бізнесу, брак структурованих даних та застарілі ІТ-системи.

Але є рішення — залучення досвідчених консультантів допомагає компаніям заощадити час та гроші на навчанні персоналу. І знаєте що? Ці виклики поступово долаються завдяки зростаючій доступності ШІ-рішень.

Що далі?

2025 рік обіцяє бути насиченим — все більше підприємств відкриватимуть для себе можливості ШІ. Особливо цікаво спостерігати за розвитком автоматизації процесів, аналітики даних та клієнтського сервісу. Погодьтеся, впровадження ШІ — це вже не данина моді, а необхідність для виживання в сучасному цифровому світі.

Трансформація бізнесу зсередини

Погляньте на свій бізнес. Скільки процесів все ще виконується вручну? Три? П'ять? Більше? А тепер уявіть: програмні роботи автоматизують рутину, машинне навчання прогнозує попит, а предиктивна аналітика попереджає поломки обладнання ще до їх виникнення. Це не фантастика — це реальність, яку я спостерігаю щодня у своїй роботі.

Революція у роботі з клієнтами

За даними McKinsey, чат-боти та голосові помічники знижують навантаження на call-центри на 20-30%. Персоналізовані рекомендації підвищують конверсію в e-commerce, а ШІ-маркетинг робить рекламу влучнішою. Хіба не вражає?

То що ж робити бізнесу? З власного досвіду раджу три конкретні кроки:

  • Проведіть аудит даних у вашій компанії — які процеси можна оптимізувати за допомогою ШІ вже зараз?
  • Виділіть мінімум 5% від ІТ-бюджету на навчання команди новим технологіям.
  • Створіть чітку дорожню карту впровадження ШІ на найближчі 12 місяців з вимірюваними KPI. Лише так можна максимально розкрити потенціал штучного інтелекту у Східній Європі.

Європа технології штучний інтелект

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