Внедрение ИИ в восточноевропейском бизнесе — пять вызовов

Динамика внедрения искусственного интеллекта в восточноевропейском бизнесе

Антон Спиридонов Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO

Технологический ландшафт в последнее время меняется все быстрее, вы тоже это заметили? По моим наблюдениям, регион Восточной Европы переживает настоящую цифровую трансформацию. Хотя уровень внедрения искусственного интеллекта здесь ниже по сравнению с западными соседями, динамика все же заметна.

По данным Евростата, уже 13,5% предприятий в ЕС используют технологии ИИ. Конечно, такие страны Западной Европы, как Дания, Швеция и Бельгия уверенно лидируют с показателями 27,6%, 25,1% и 24,7% соответственно. Но и в Восточной — Болгария достигла 6,5%, Польша — 5,9%, Румыния — 3,1%. И может казалось бы, не слишком впечатляюще. Но...

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За кулисами статистики

Каждый пятый руководитель, с которым я общаюсь, рассказывает об экспериментах с ИИ. По данным исследования Европейской Комиссии, 38% европейских компаний уже погрузились в мир искусственного интеллекта, тогда как год назад таких было всего 25%. Впрочем, полная интеграция ИИ остается редким явлением — около 5% предприятий решились на этот шаг.

Согласно моим исследованиям, крупные логистические компании достигают значительно более высокого уровня автоматизации процессов с помощью ИИ — в среднем 41%, тогда как малый бизнес демонстрирует показатель лишь в 11%. Такая существенная разница во внедрении технологий между крупными и малыми предприятиями поражает даже опытных специалистов отрасли.

Отраслевой прорыв

И в моей практике это также подтверждается, по данным международной консалтинговой компании Gartner чаще всего с ИИ экспериментируют ИТ-компании (около 49%) и научно-технические организации (30,5%). В Восточной Европе особенно интересная ситуация — здесь первенство держат банки и ритейл. Почему? Потому что именно они больше всего нуждаются в автоматизации процессов и улучшении клиентского опыта.

2023 год стал переломным — доступные генеративные ИИ-технологии буквально взорвали рынок. Теперь даже небольшие восточноевропейские компании могут позволить себе использовать GPT-4 для ускорения разработки и создания контента. Разве не удивительно?

Реальные вызовы

Давайте заглянем за кулисы одного из моих последних проектов. В прошлом месяце я консультировал производственную компанию среднего размера по внедрению ИИ. Их технический директор показал мне устаревшую систему учета, которая работала еще с 2015 года. Он признался, что компания хочет перемен, но не знает с чего начать. Именно такие случаи наглядно демонстрируют три ключевых препятствия, с которыми я постоянно сталкиваюсь в Crowe Mikhailenko: низкая цифровая зрелость бизнеса, недостаток структурированных данных и устаревшие ИТ-системы.

Но есть решение — привлечение опытных консультантов помогает компаниям сэкономить время и деньги на обучении персонала. И знаете что? Эти вызовы постепенно преодолеваются благодаря растущей доступности ИИ-решений.

Что дальше?

2025 год обещает быть насыщенным — все больше предприятий будут открывать для себя возможности ИИ. Особенно интересно наблюдать за развитием автоматизации процессов, аналитики данных и клиентского сервиса. Согласитесь, внедрение ИИ — это уже не дань моде, а необходимость для выживания в современном цифровом мире.

Трансформация бизнеса изнутри

Посмотрите на свой бизнес. Сколько процессов все еще выполняется вручную? Три? Пять? Больше? А теперь представьте: программные роботы автоматизируют рутину, машинное обучение прогнозирует спрос, а предиктивная аналитика предупреждает поломки оборудования еще до их возникновения. Это не фантастика — это реальность, которую я наблюдаю ежедневно в своей работе.

Революция в работе с клиентами

По данным McKinsey, чат-боты и голосовые помощники снижают нагрузку на call-центры на 20-30%. Персонализированные рекомендации повышают конверсию в e-commerce, а ИИ-маркетинг делает рекламу более точной. Разве не впечатляет?

Так что же делать бизнесу? Из собственного опыта советую три конкретных шага: