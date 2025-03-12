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Невтішний прогноз — кому з IT загрожує розвиток ШІ

12 березня 2025 14:57
Катерина Балаєва - редактор
Розвиток ШІ вдарить по одній з професій — кого можуть звільнити за рік
Чоловік працює за компьютером. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Професія програміста опинилася під загрозою зникнення. Таку резонансну заяву зробив Даріо Амодей, генеральний директор компанії Anthropic, яка спеціалізується на створенні безпечного та корисного штучного інтелекту. Цей прогноз, хоч і звучить досить радикально, має під собою певне підґрунтя.

Як повідомляє ОКО, Амодей прогнозує, що вже через 3-6 місяців 90% коду буде створюватися нейромережами, а за рік ця цифра наблизиться до 100%. Це означає, що більшість програмістів можуть опинитися без роботи значно раніше, ніж очікувалось.

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"Я маю певне занепокоєння. З одного боку я вважаю, що порівняльна перевага — це дуже потужний інструмент. Якщо взяти кодування, програмування, де ШІ досягає найбільшого прогресу, ми бачимо, що скоро, думаю за 3-6 місяців, ШІ писатиме 90% коду. А за рік — майже весь код", — наголосив Амодей. 

Чи реальна загроза для розробників

Твердження про повне зникнення професії здається перебільшеним. Проте безперечно, що роль програмістів змінюється. Уже сьогодні інструменти на основі ШІ, такі як GitHub Copilot, ChatGPT або CodeWhisperer, значно полегшують процес написання коду, автоматизують рутинні завдання та підвищують продуктивність.

Але є й інша сторона медалі: ШІ поки що не здатний створювати повноцінні масштабні проєкти без втручання людини. Він чудово працює з шаблонними завданнями, оптимізує код і виправляє помилки, проте складна архітектура програмного забезпечення, розробка стратегій, критичне мислення та креативний підхід усе ще залишаються прерогативою людини.

Як програмістам адаптуватися до змін

Щоб залишитися затребуваними у новій реальності, фахівці мають змінити підхід до роботи. 

  • Освоєння нових технологій. Замість того, щоб боротися із ШІ, варто навчитися використовувати його у своїй роботі. Вміння ефективно працювати з AI-асистентами стане важливою конкурентною перевагою.
  • Зміщення акценту на дизайн та архітектуру. Написання коду може автоматизуватися, але створення складних систем, продумування архітектури та стратегічне планування залишаться ключовими завданнями людини.
  • Фокус на soft skills. Аналітичне мислення, критичний погляд на проблему, комунікація та вміння працювати у команді — це те, чого поки що не може замінити жоден ШІ.
  • Глибше розуміння доменних знань. Програміст із експертизою в певній галузі (медицині, фінансах, кібербезпеці) матиме значно більше шансів залишитися в професії, ніж той, хто просто пише код.

Таким чином, програмісти, ймовірно, не зникнуть повністю, але їхня роль у світі технологій суттєво зміниться. Розробники, які адаптуються до нових умов, продовжать працювати, але їхні обов’язки змістяться від написання коду до більш стратегічних задач. Ті ж, хто не пристосуються — дійсно можуть опинитися поза ринком праці. 

Як повідомлялось, китайські розробники створили Manus — першого ШІ-агента, який працює без участі людини. На відміну від популярних чат-ботів, Manus самостійно приймає рішення та виконує складні завдання. Цей агент здатен до автономної роботи, що відкриває нові можливості для автоматизації процесів.

Зазначимо, останніми роками технології розвиваються надзвичайно швидко, особливо в Східній Європі, де відбувається активна цифрова трансформація. Попри те, що впровадження штучного інтелекту в цьому регіоні відстає від західних країн, спостерігається позитивна динаміка.

робота Програмісти штучний інтелект програмне забезпечення штучний інтелект

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