Имеет ли право разведенный отец ребенка с инвалидностью на дополнительный отпуск

Кто имеет право на дополнительный отпуск по уходу за ребенком
У разведенных родителей, за одним из которых остается на воспитании ребенок с инвалидностью, может возникать вопрос получения дополнительного отпуска. Он может беспокоить родителей, желающих обеспечить надлежащий уход за своими детьми.
О том, есть ли такое право, рассказало Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Согласно украинскому законодательству, дополнительный отпуск работникам с детьми предоставляется одному из родителей. Разведенный отец на уровне с матерью имеет право на такой отпуск, если он воспитывает ребенка с инвалидностью. Однако существует важное условие: мать ребенка не должна воспользоваться этим отпуском в течение соответствующего календарного года. Эта норма закреплена в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" от 15 апреля 2021 № 1401-ІХ.
Для оформления дополнительного отпуска родитель должен подать к работодателю следующие документы:
- заявление на отпуск;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий, что мать ребенка не использовала свой отпуск (например, справку с места ее работы).
Следует отметить, что отец, лишенный родительских прав, не имеет права на дополнительный отпуск.
Напомним, не каждый уборщик в Украине может воспользоваться ежегодным дополнительным отпуском. Условия, по которым люди с этой профессией могут воспользоваться правом на отпуск, регулируются документом "Порядок применения списка производств, работ, профессий и должностей работников".
Также мы писали, что украинцы могут оформить отпуск за свой счет. Работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты при смерти родных по крови или по браку.
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