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Хто має право на додаткову відпустку для догляду за дитиною

2 січня 2025 16:21
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Чи має право розлучений батько дитини з інвалідністю на додаткову відпустку
Дитина на інвалідній колясці. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

У розлучених батьків, за одним з яких залишається на вихованні дитина з інвалідністю, може поставати питання з отримання додаткової відпустки. Воно може турбувати тих батьків, які бажають забезпечити належний догляд за своїми дітьми.

Про те, чи є таке право, розповіло Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

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Хто має право на додаткову відпустку

Згідно з українським законодавством, додаткова відпустка працівникам із дітьми надається одному з батьків. Розлучений батько на рівні з матір'ю має право на таку відпустку, якщо він виховує дитину з інвалідністю. Однак існує важлива умова: мати дитини не повинна скористатися цією відпусткою протягом відповідного календарного року. Ця норма закріплена у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" від 15 квітня 2021 року № 1401-ІХ.

Для оформлення додаткової відпустки батько має подати до роботодавця такі документи:

  • заяву на відпустку;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, який підтверджує, що мати дитини не використала свою відпустку (наприклад, довідку з місця її роботи).

Варто зазначити, що батько, позбавлений батьківських прав, не має права на додаткову відпустку.

Нагадаємо, не кожен прибиральник в Україні може скористатися щорічною додатковою відпусткою. Умови, за якими люди з цією професією можуть скористатися правом на відпустку, регулюються документом про "Порядок застосування списку виробництв, робіт, професій і посад працівників".

Також ми писали, що українці можуть оформити відпустку власним коштом. Працівник має право на відпустку без збереження зарплати у разі смерті кровно рідних або по шлюбу.

закон діти відпустка інвалідність батьки права

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