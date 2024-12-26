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Доход от 60 тыс. грн в сфере строительства — ТОП-5 вакансий

26 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в сфере строительства — кому платят больше всего в декабре
Сотрудник на строительстве. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В Украине на фоне военного положения и мобилизации наблюдается большой дефицит кадров в сфере строительства (около 40%), поэтому застройщики с целью замедления негативной тенденции по нехватке рабочих рук более активно привлекают молодежь, женщин и повышают оплату труда. Известно, кому из специалистов готовы платить больше всего в декабре 2024 года.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

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Так, в конце 2024 года некоторые компании в вакансиях предлагают потенциальным работникам заработную плату, превышающую 100 тыс. гривен.

  • Работа бетонщиком

Одна из ведущих генподрядных компаний, предоставляющая полный комплекс проектных и строительно-монтажных услуг в Хмельницкой области, ищет людей на должность бетонщика. Работодатель гарантирует работникам предоставление бронирования от мобилизации. Заработную плату обещает на уровне 100 тыс. гривен. Также есть возможность предоставить жилье. Предполагается полная занятость и необходимость выполнения большого объема работ.

"Срочно на бетонные работы в г. Городок Хмельницкой области нужны бетонщики на устройство фундаментов силосов элеватора. Большой объем работ, предоставляем жилье", — говорится в сообщении.

  • Работа главным инженером

Также одна из компаний в Киевской области в поисках работника главным инженером на распределительный центр. Оплата труда стартует от 80 тыс. и достигает 120 тыс. гривен. Среди обязанностей: организация и контроль бесперебойной работы оборудования и его эксплуатации в распределительном центре, заключение договоров с исполнителями работ. Также работодатель гарантирует работникам предоставление медицинского страхования, компенсацию горючего или автомобиль от компании. От работника требуется опыт от пяти лет работы со складским комплексом с автоматизированной системой управления (WMS).

  • Работа монтажником

Также высокую оплату труда обещает одна из компаний в Киеве, которая ищет работу монтажника навесных вентилируемых фасадов с проживанием на объекте. Заработную плату работодатель гарантирует от 80 тыс. до 100 тыс. гривен. Среди обязанностей: монтаж фасадов, выполнение работ согласно техническим чертежам и инструкциям. Также компания обещает официальное трудоустройство. Среди требований к работнику — наличие опыта от одного года, умение работать с разными материалами и инструментами. Предполагается полная занятость.

  • Работа дизайнером интерьера

Достойно зарабатывать могут также дизайнеры интерьеров. Так, современное украинское бюро дизайна и архитектуры в Киеве обещает работнику доход от 60 тыс. до 120 тыс. гривен (в зависимости от знаний и навыков). Предполагается полная занятость, но удобный график работы, с которым не будет угрозы "выгореть". Требуют опыт работы от пяти лет и высшее образование.

"Мы работаем с разнообразной недвижимостью: от частных домов, ресторанов, до больших комплексов отдыха в Буковеле. Мы получаем награды в мировых номинациях за наши коммерческие и частные пространства", — говорится в вакансии.

  • Работа главным архитектором

Высокую заработную плату обещают работнику в должности главного архитектора-концептуалиста. Так, одна из дизайнерских и архитектурных студий с главным офисом в США и дочерней компанией в Киеве отмечает, что заинтересована в тех, кто имеет соответствующий опыт работы (от двух лет), высшее образование (архитектура или дизайн) и готов полноценно работать дистанционно. Работнику обещают зарплату от 60 тыс. до 100 тыс. гривен. Среди обязанностей: разработка концепций архитектурных проектов на этапах концептуального проектирования, создание эскизов, планов, 3D-моделей и визуализаций для презентаций проектов. Компания обещает интересные и нетипичные американские проекты, где будет возможность раскрыть и реализовать свой потенциал.

Ранее мы сделали подборку вариантов, кем можно работать в новогоднюю ночь. Украинцам предлагают множество вариантов, как увеличить свой доход буквально за один-два дня.

Также сообщалось, кого из работников ищут зарубежные компании на сезонную работу. Зимой есть ряд вакансий в сельскохозяйственной отрасли.

работа строительство рынок труда вакансии архитектура

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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