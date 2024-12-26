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Дохід від 60 тис. грн у сфері будівництва — ТОП-5 вакансій

26 грудня 2024 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота у сфері будівництва — кому платять найбільше у грудні
Працівник на будівництві. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

В Україні на тлі воєнного стану та мобілізації спостерігається великий дефіцит кадрів у сфері будівництва (близько 40%), тому забудовники з метою уповільнення негативної тенденції з нестачі робочих рук активніше злучають молодь, жінок та підвищують оплату праці. Відомо, кому з фахівців готові платити найбільше у грудні 2024 року.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

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Так, наприкінці 2024 року деякі компанії у вакансіях пропонують потенційним працівникам заробітну плату, що перевищує 100 тис. гривень.

  • Робота бетонярем

Одна з провідних генпідрядних компаній, яка надає повний комплекс проєктних та будівельно-монтажних послуг у Хмельницькій області, шукає людей на посаду бетоняра. Роботодавець гарантує працівникам надання бронювання від мобілізації. Заробітну плату обіцяє на рівні 100 тис. гривень. Також є можливість надати житло. Передбачається повна зайнятість та необхідність виконання великого обсягу робіт.

"Терміново на бетонні роботи в м. Городок, Хмельницької області потрібні бетонярі на влаштування фундаментів силосів елеватора. Великий обсяг робіт, надаємо житло", — йдеться у повідомленні.

  • Робота головним інженером

Також одна з компаній у Київській області у пошуках працівника на посаду головним інженером на розподільчий центр. Оплата праці стартує від 80 тис. і сягає 120 тис. гривень. Серед обов’язків: організація та контроль безперебійної роботи обладнання та його експлуатації на розподільчому центрі, укладання договорів з виконавцями робіт. Також роботодавець гарантує працівникам надання медичного страхування, компенсацію пального або автомобіль від компанії. Від працівника вимагають наявність досвіду від п'яти років роботи зі складським комплексом з автоматизованою системою управління (WMS).

  • Робота монтажником

Також високу оплату праці обіцяє одна з компаній у Києві, яка шукає на роботу монтажника навісних вентильованих фасадів з проживанням на обʼєкті. Заробітну плату роботодавець гарантує від 80 тис. до 100 тис. гривень. Серед обов’язків: здійснення монтажу фасадів, виконання робіт згідно з технічними кресленнями та інструкціями. Також компанія обіцяє офіційне працевлаштування. Серед вимог до працівника — наявність досвіду від одного року, вміння працювати з різними матеріалами та інструментами. Передбачається повна зайнятість.

  • Робота дизайнером інтер'єру

Гідно заробляти можуть також дизайнери інтер'єрів. Так, сучасне українське бюро дизайну та архітектури у Києві обіцяє працівникові дохід від 60 тис. до 120 тис. гривень (залежно від знань та навичок). Передбачається повна зайнятість, але зручний графік роботи, з яким не буде загрози "вигоріти". Вимагають наявність досвіду роботи від п'яти років та вищу освіту.

"Ми працюємо з різноманітною нерухомістю: від приватних осель, ресторанів, до великих комплексів відпочинку у Буковелі. Ми отримуємо нагороди у світових номінаціях за наші комерційні та приватні простори", — йдеться у вакансії.

  • Робота головним архітектором

Високу заробітну плату обіцяють працівникові на посаді головного архітектора-концептуаліста. Так, одна з дизайнерських та архітектурних студій з головним офісом в США та дочірньою компанією в Києві, зазначає, що зацікавлена у тих, хто має відповідний досвід роботи (від двох років), вищу освіту (архітектура чи дизайн) та готовий повноцінно працювати дистанційно. Працівникові обіцяють зарплату від 60 тис. до 100 тис. гривень. З-поміж обов’язків: здійснення розробки концепцій архітектурних проєктів на етапах концептуального проєктування, створення ескізів, планів, 3D-моделей та візуалізацій для презентацій проєктів. Компанія обіцяє цікаві та нетипові американські проєкти, де буде змога розкрити та реалізувати власний потенціал.

Раніше ми зробили підбірку варіантів, ким можна працювати у новорічну ніч. Українцям пропонують безліч варіантів, як збільшити свій дохід буквально за один-два дні.

Також повідомлялося, кого з працівників шукають закордонні компанії на сезонну роботу. Взимку є низка вакансій у сільськогосподарській галузі.

робота будівництво ринок праці вакансії архітектура

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14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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14:02 У прокуратурі Харкова назвали кількість викритих посібників РФ

13:57 Влада проти сімей загиблих бійців на Одещині — причина конфлікту

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