Підробіток на Новий рік – як отримати від 1 000 грн у свята

Українські гривні в гаманці. Фото: УНІАН

Хтось щороку святкує Новий рік у сімейному колі, а для когось це можливість непогано заробити. Бо саме в новорічну ніч, а також 31 грудня і 1 січня з’являється багато можливостей підробітку. Вартість послуг різко зростає, враховуючи період. Підприємливі українці мають безліч варіантів, як збільшити свій дохід буквально за 1-2 дні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як заробити від 1 000 грн у новорічну ніч.

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Вигідні способи заробітку

Аніматор

Це перше, що спадає на думку, коли постає питання про додаткову роботу на різдвяно-новорічні свята. Перевтілившись у казкових персонажів, можна веселити людей на вулиці чи брати участь в організованих заходах. Плюс не завадить опублікувати оголошення на OLX із пропозицією новорічних привітань на дому, в ресторані, офісі тощо. Тільки доведеться купити костюм, але витрати швидко окупляться.

Робота аніматором під Новий рік. Фото: скриншот

Орендодавець

Це не зовсім робота, але додатковий заробіток забезпечений. Новий рік — час максимального попиту на одноденну оренду квартир. Друзі чи сім’ї збираються разом, аби великою компанією зустріти прийдешній рік. Якщо маєте вільну квартиру або можете провести добу в друзів/родичів, рекомендуємо здати житло в оренду. Ціни вас, як власника, приємно вразять.

Оренда квартири під Новий рік. Фото: скриншот

Фотограф

Логіка зрозуміла: як і для аніматорів, Новий рік стає золотим часом для фотографів. Варіантів підробітку безліч — від дитячих святкувань до тематичних фотосесій і корпоративів. За одну зйомку можна заробити набагато більше, ніж 1 000 грн, оскільки послуги професійних фотографів досить затребувані. Та навіть без великого досвіду і портфоліо клієнти знайдуться, якщо запропонувати знижку.

Робота фотографа під Новий рік. Фото: скриншот

Клінінгові послуги

Коли, як не перед Новим роком, влаштовувати генеральне прибирання житла? 30-31 грудня традиційно високий попит на клінінгові послуги, адже в господарів банально не вистачає часу і сил вичистити житло до блиску. Знову таки, бажано опублікувати оголошення в Інтернеті, щоб охочі знайшли ваші контакти. Компанії будуть завищувати ціни під Новий рік, тож можна перетягнути клієнтів, встановивши трохи нижчу вартість.

Нагадаємо, згідно з Кодексом законів про працю, понаднормова робота в Україні повинна оплачуватися в подвійному розмірі від годинної ставки. Далеко не всі працівники знають про свої права, а керівники не поспішають їм розповідати.

Також ми писали, що за кордоном є великий попит на сезонних робітників. Людям із різних країн, які приїжджають на заробітки, пропонують гідну оплату та конкурентні умови. Взимку також вистачає сезонних вакансій у сільськогосподарській сфері.