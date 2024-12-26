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Как заработать от 1 000 грн в новогоднюю ночь — выгодные варианты

26 декабря 2024 08:25
Елизавета Супивская - редактор
Подработка на Новый год – как получить от 1 000 грн на праздники
Украинские гривны в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Кто-то ежегодно празднует Новый год в семейном кругу, а для кого-то это возможность неплохо заработать. Ибо именно в новогоднюю ночь, а также 31 декабря и 1 января появляется много возможностей подработки. Стоимость услуг резко возрастает, учитывая период. Предприимчивые украинцы имеют множество вариантов, как увеличить свой доход буквально за 1-2 дня.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как заработать от 1 000 грн в новогоднюю ночь.

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Выгодные способы заработка

  • Аниматор

Это первое, что приходит в голову, когда возникает вопрос о дополнительной работе на рождественско-новогодние праздники. Перевоплотившись в сказочных персонажей, можно веселить людей на улице или участвовать в организованных мероприятиях. Плюс не помешает опубликовать объявление на OLX с предложением новогодних поздравлений на дому, в ресторане, офисе и т.д. Только придется купить костюм, но расходы быстро окупятся.

Как заработать от 1 000 грн в новогоднюю ночь — выгодные варианты - фото 1
Работа аниматором под Новый год. Фото: скриншот
  • Арендодатель

Это не совсем работа, но дополнительный заработок обеспечен. Новый год — время максимального спроса на однодневную аренду квартир. Друзья или семьи собираются вместе, чтобы большой компанией встретить грядущий год. Если у вас есть свободная квартира или можете провести сутки у друзей/родственников, рекомендуем сдать жилье в аренду. Цены вас, как владельца, приятно поразят.

Как заработать от 1 000 грн в новогоднюю ночь — выгодные варианты - фото 2
Аренда квартир под Новый год. Фото: скриншот
  • Фотограф

Логика понятна: как и для аниматоров, Новый год становится золотым временем для фотографов. Вариантов подработки множество — от детских празднований до тематических фотосессий и корпоративов. За одну съемку можно заработать намного больше 1 000 грн, поскольку услуги профессиональных фотографов достаточно востребованы. И даже без большого опыта и портфолио клиенты найдутся, если предложить скидку.

Как заработать от 1 000 грн в новогоднюю ночь — выгодные варианты - фото 3
Работа фотографа под Новый год. Фото: скриншот
  • Клининговые услуги

Когда, как не перед Новым годом, устраивать генеральную уборку жилья? 30-31 декабря традиционно высокий спрос на клининговые услуги, ведь у хозяев банально не хватает времени и сил вычистить жилье до блеска. Опять же, желательно опубликовать объявление в Интернете, дабы желающие нашли ваши контакты. Компании будут завышать цены под Новый год, так что можно "своровать" клиентов, установив чуть более низкую стоимость.

Напомним, согласно Кодексу законов о труде, сверхурочная работа в Украине должна оплачиваться в двойном размере от часовой ставки. Далеко не все сотрудники знают свои права, а руководители не спешат им рассказывать.

Также мы писали, что за границей есть большой спрос на сезонных рабочих. Людям из разных стран, которые приезжают на заработки, предлагают достойную оплату и конкурентные условия. Зимой тоже есть достаточно сезонных вакансий в сельскохозяйственной сфере.

работа деньги Новый год доходы вакансии

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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