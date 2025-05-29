Рынок труда в Украине — какие тренды появились в 2025 году и что будет дальше

Строитель во время работы. Фото: Pexels

Рынок труда в Украине будет ощущать последствия полномасштабной войны с РФ даже после прекращения боевых действий. Сейчас бизнес активнее привлекает к работе студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью, чтобы смягчить кадровый голод.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Реклама

Читайте также:

Что сейчас происходит на рынке труда в Украине

Как отметили в Нацбанке, работодатели продолжают бороться с дефицитом кадров и повышают зарплаты, чтобы конкурировать за квалифицированных рабочих. Так, по данным регулятора, в 2024 году реальные зарплаты (с вычетом инфляции годом ранее) выросли более чем на 15%. Эта тенденция сохраняется и поныне.

Сложная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долгое время. На этапе восстановления Украина будет нуждаться в большом количестве рабочих рук. Чтобы их привлечь, нужны будут государственные и частные инициативы, которые помогут:

вернуть мигрантов;

адаптировать ветеранов войны к гражданской жизни;

перепрофилировать и переобучить работников.

Что еще стоит знать

Под угрозой потерять работу в ближайшие несколько лет оказались женщины в странах с развитой экономикой. Все потому, что в профессии, чаще представленные женщинами, работодатели активно внедряют ИИ. Аналитики Международной организации труда (МОТ) и польского института NASK считают, что вскоре потребность в человеческом ресурсе может исчезнуть в таких профессиях, как:

бухгалтер;

офисный работник;

оператор по разработке данных.

Напомним, что в Госцентрах занятости появятся новые схемы должностных окладов работников. Изменения направлены на то, что повысить должностные оклады и ограничить премирование. Узнавайте также, какой будет минимальная зарплата в Украине в июне 2025 года.