Ринок праці в Україні — які тренди з'явилися у 2025 році і що буде далі

Бізнес у пошуках — хто потрібен роботодавцям у 2025 році
Ринок праці в Україні відчуватиме наслідки повномасштабної війни з РФ навіть після припинення бойових дій. Наразі бізнес активніше долучає до роботи студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, щоби пом'якшити кадровий голод.
Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).
Що зараз відбувається на ринку праці в Україні
Як зазначили у Нацбанку, роботодавці продовжують боротися з дефіцитом кадрів і підвищують зарплати, щоби конкурувати за кваліфікованих робітників. Так, за даними регулятора, у 2024 році реальні зарплати (за вирахуванням інфляції торік) зросли на понад 15%. Ця тенденція зберігається й понині.
Складна ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови Україна потребуватиме великої кількості робочих рук. Щоби їх залучити, потрібні будуть державні та приватні ініціативи, які допоможуть:
- повернути мігрантів;
- адаптувати ветеранів війни до цивільного життя;
- перепрофілювати та перенавчити працівників.
Що ще варто знати
Під загрозою втратити роботу у найближчі кілька років опинилися жінки у країнах з розвинутою економікою. Усе через те, що в професії, частіше представлені жінками, роботодавці активно впроваджують ШІ. Аналітики Міжнародної організації праці (МОП) та польського інституту NASK вважають, що незабаром потреба у людському ресурсі може зникнути у таких професіях, як:
- бухгалтер;
- офісний працівник;
- оператор з розробки даних.
Нагадаємо, що у Держцентрах зайнятості з'являться нові схеми посадових окладів працівників. Зміни спрямовані на те, що підвищити посадові оклади та обмежити преміювання. Дізнавайтесь також, якою буде мінімальна зарплата в Україні у червні 2025 року.
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