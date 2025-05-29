Ринок праці в Україні — які тренди з'явилися у 2025 році і що буде далі

Будівельник під час роботи. Фото: Pexels

Ринок праці в Україні відчуватиме наслідки повномасштабної війни з РФ навіть після припинення бойових дій. Наразі бізнес активніше долучає до роботи студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, щоби пом'якшити кадровий голод.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

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Як зазначили у Нацбанку, роботодавці продовжують боротися з дефіцитом кадрів і підвищують зарплати, щоби конкурувати за кваліфікованих робітників. Так, за даними регулятора, у 2024 році реальні зарплати (за вирахуванням інфляції торік) зросли на понад 15%. Ця тенденція зберігається й понині.

Складна ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови Україна потребуватиме великої кількості робочих рук. Щоби їх залучити, потрібні будуть державні та приватні ініціативи, які допоможуть:

повернути мігрантів;

адаптувати ветеранів війни до цивільного життя;

перепрофілювати та перенавчити працівників.

Що ще варто знати

Під загрозою втратити роботу у найближчі кілька років опинилися жінки у країнах з розвинутою економікою. Усе через те, що в професії, частіше представлені жінками, роботодавці активно впроваджують ШІ. Аналітики Міжнародної організації праці (МОП) та польського інституту NASK вважають, що незабаром потреба у людському ресурсі може зникнути у таких професіях, як:

бухгалтер;

офісний працівник;

оператор з розробки даних.

Нагадаємо, що у Держцентрах зайнятості з'являться нові схеми посадових окладів працівників. Зміни спрямовані на те, що підвищити посадові оклади та обмежити преміювання. Дізнавайтесь також, якою буде мінімальна зарплата в Україні у червні 2025 року.