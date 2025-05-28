Штучний інтелект проти жінок на ринку праці — які професії ризикують зникнути

Жінки на роботі в офісі. Фото: Pexels

У країнах з розвиненою економікою у найближчі роки різко скоротиться кількість жіночих професій. Усе через стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ), який вже зараз витісняє жінок з ринку праці Європи та Центральній Азії.

Про це, як повідомляє Euronews, йдеться у новій спільній доповіді Міжнародної організації праці (МОП) та польського інституту NASK, яку підготували для ООН.

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Так, аналітики виявили, що під автоматизацію ШІ значно частіше підпадають робочі місця, на яких зараз перебувають жінки. Натомість чоловіки ризикують значно менше: втратити роботу внаслідок автоматизації може лише 3,5% працівників.

Зазначається, що особливо глибокий гендерний дисбаланс спостерігається у Європі та Центральній Азії, де під загрозою автоматизації перебувають 39% жіночих професій, проти 26% чоловічих. Тобто розвиток ШІ лише посилюватиме гендерну нерівність на ринку праці. Так, в найближчі роки потреба у людському ресурсі може зникнути у таких професіях, як:

бухгалтер;

офісний працівник;

оператор з розробки даних.

У випадку впровадження ШІ функції цих працівників, як правило, найлегше автоматизувати. Однак економістка МОП Жанін Берг вважає, що люди наразі випереджають ШІ завдяки таким навичкам, як:

критичне мислення;

ухвалення рішень;

емпатія;

жива міжособистісна взаємодія.

Саме ці якості можуть стати головним капіталом працівників у майбутньому.

Тож у Міжнародній організації праці просять роботодавців завчасно звертати увагу на зміни, які насуваються на ринок праці. Їм радять створювати національні стратегії захисту вразливих категорій працівників, інвестувати у навчання та перекваліфікацію, сформувати систему підтримки для тих, хто втратить роботу або втратить частину. Особлива увага має приділятися жінкам, які займаються рутинною роботою, оскільки вони перебувають у зоні найвищого ризику.

Раніше ми розповідали, що розвиток ШІ зумовив підвищений інтерес до однієї з професій в країнах ЄС. Відомо, яку роботу не можуть виконувати роботи.

Також нагадаємо, що в Польщі відбудеться реформа на ринку праці. Частіше відмовляти в працевлаштуванні будуть іноземцям.